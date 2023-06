Frente Amplio Opositor es pan con lo mismo: Diputados de Morena

El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, criticó el método y la forma de organización del llamado Frente Amplio Opositor, que no es otra cosa que el grupo de partidos conservadores PRI, PAN y PRD sin la participación de la sociedad civil, para elegir a su abanderado presidencial, es pan con lo mismo.

Dijo que la coalición Va por México criticaba a Morena por adelantar su proceso interno de selección de candidatos y ahora hacen prácticamente una copia fiel de ese procedimiento.

De hecho, Ignacio Mier utilizó un símil futbolístico para ejemplificar la conformación del Frente Amplio

"Es el mismo" Va por México remasterizado con lo mismo, más de lo mismo están Claudio X. González como líder; como defensa lúcido, Vicente Fox de defensa. Luego, de centro delantero, el ágil y veloz mental, Alejandro Moreno. Un repartidor en media cancha, Marko Cortés y de contención, el líder del PRD, Jesús Zambrano. Ahí está el equipo, no más le cambiaron de nombre, pero es el mismo".

Al respecto el también diputado morenista Hamlet García Almaguer, señaló que las denuncias que han presentado algunos partidos de oposición ante el INE como MC y el PAN solicitando medidas cautelares contra los aspirantes Morena por presuntos actos anticipados de campaña, ahora ya no tienen pretexto para seguir presentando quejas.

"Y la oposición, bueno pues yo supongo que a partir de esto ya no van a estar presentando quejas contra el proceso de Morena, porque incluso están replicando algunas de las etapas, utilizan eufemismo, por ejemplo, ya no le llaman encuestas sino sondeos o ejercicios demoscópicos, pues en la práctica son eso, lo van a decidir de esa manera. Para recabar esas 150 mil firmas por cada uno de los aspirantes, vamos a suponer que sea diez, va a ser un millón y medio de firmas pues yo creo que el INE debe estar muy pendiente de la fiscalización porque se van a requerir recursos".

Hamlet García recordó que la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha sido muy clara, y el propio Instituto Nacional Electoral lo ha reiterado, con las siete medidas cautelares para que no se cometan actos anticipados de campaña, como no llamar al voto o presentar las plataformas políticas.

El legislador de Morena, especialista en Derecho Procesal Constitucional resaltó que, mientras no exista un llamado al voto, no se pueden considerar actos anticipados de campaña, y por esa razón, el cúmulo de quejas que presenten, por ejemplo, MC no van a tener efecto alguno.