Ni mis hijos, ni mi esposa, ni yo nos metemos en proceso de Morena: AMLO

Al afirmar que no hay prohibiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que no opinará sobre el proceso interno en el partido Morena, para la elección del coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación y que contenderá por la presidencia en 2024.

Después que el ex canciller, Marcelo Ebrard invitó a Andres Manuel López Beltrán a encabezar la Secretaría de la Cuarta Transformación, ofrecimiento que fue rechazado a las pocas horas, el Primer Mandatario, reiteró que su familia no interviene en política, lo que dijo no es por prohibición.

"Mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz no nos metemos en nada en este proceso... somos libres, esta prohibido prohibir, es que cada quien puede expresar pero si se actúa con claridad se sabe que nosotros no teneos favoritos".

Sólo se dijo contento porque aseguró que los que están participando son de primera. López Obrador insistió que no intervendrá en el proceso de selección del abanderado de Morena para los comicios del próximo año.

"Yo no quiero opinar o estar opinando sobre asuntos de la encuesta para elegir a la coordinadora o el coordinador de la transformación, de la defensa de la transformación a quien voy a entregarle la estafeta".

Aunque comentó que le ha tocado coordinar los esfuerzos para la transformación, reiteró que terminará su gobierno en septiembre y se retirara de la vida pública. En este escenario dio a conocer que para conmemorar su triunfo en 2018 el domingo 1 de julio, tendrá un evento en el Zócalo capitalino donde brindará un informe más de su gobierno, ello a las cinco de la tarde.