Día mundial de la tortuga marina: Los peligros que enfrentan por el hombre

Los animales son indefensos fuera y dentro de su hábitat, pues el humano no deja de buscar cómo comercializar con ellos o invadir los espacios que ocupan. Las tortugas marinas no son la excepción, la mayoría de ellas nacen buscando sobrevivir, y es que desde el desove de las hembras, sus vidas son atentadas por los traficantes que buscan los huevos para venderlos de manera ilegal; si logran la gestación y salen del cascarón, los cangrejos suelen comerse a las crías de tortuga al entrar al mar. Un sin fin de pericias son por las que terminan pasando para vivir y llegar a la edad adulta.

No obstante, aún siendo adultas les cuesta trabajo vivir tranquilamente, pues chocan con barcos al salir a respirar y terminan lesionadas, los desechos plásticos que dejan en las playas los ingieren, las lastiman o se enredan, sin contar que otros animales y de nuevo el humano, no conspiran a su favor.

Tortugas marinas / Getty

¿Qué puede afectar a una tortuga?

Las tortugas como se mencionó antes, viven en una carrera contra la fatídica muerte, sólo quieren estar tranquilas y no se les permite. Por lo que aquí te decimos qué puede afectarlas:

Cambio climático: Las tormentas o huracanes ponen en constante peligro los huevos de tortuga, pues pueden inundar sus nidos. La arena caliente influye en el sexo de las tortuga, y es que si es un grado más caliente de lo "normal", podría causar que nazcan más hembras que machos. Cambio en las corrientes, si hay cambios o redirecciones, las tortugas podrían cambiar su ruta y desovar en nuevas locaciones que no estén protegidas.

Recuerda que si quieres ayudarlas es necesario preguntarle a un biólogo o experto en la especie, pues podríamos dañarlas por no estar informados, son muy delicadas.

¿Cómo ayudar a las tortugas responsablemente?

Una solución que podría empezar veloz sería aplicar las tres R (reduce, rehúsa, recicla), así es, todos los plásticos que utilizamos y desechamos en el día a día van a dar a los océanos, por lo que la reducción de los mismos ayudaría, fomentar con tus allegados la importancia de los plásticos es favorable pues podría lograrse un cambio si más de un grupo de personas se une y corren la voz.

Ser voluntario en las playas ayuda aún más. En refugios específicos ayudan a tortugas que están lastimadas, brindándoles los mejores cuidados para poder volver a la libertad. Procura no ayudarlas si no tienes experiencia, pues podrías dañarlas o a la fauna, si no puedes pertenecer a un grupo, puedes limpiar la playa de los resíduos que veas, eso es de mucha ayuda, pues así evitamos que la basura de al mar.

Si eres voluntario, podrías monitorear las playas para cuidar de los huevos que dejan las tortugas en las playas, pues muchas veces hay gente que los roba para venderlos de forma ilegal. Buscar una solución es parte del cambio.