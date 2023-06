Buscarán un juicio rápido contra Trump

Donald Trump. ex presidente de Estados Unidos, es señalada por retener documentos clasificados de diversas agencias gubernamentales como la CIA, el departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

El fiscal especial Jack Smith detalló que buscarán un juicio rápido, consistente con el interés público y los derechos del acusado.

“Hoy, se reveló una acusación acusando a Donald J. Trump de delitos graves de violación de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para obstruir la justicia”.

La acusación fue votada por un gran jurado de ciudadanos en el Distrito Sur de Florida.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dedican su vida a proteger la nación, y las leyes que protegen la información de Defensa Nacional son “críticas” para la seguridad nacional y deben hacerse cumplir.

“Las violaciones de esas leyes ponen en riesgo a nuestro país, la adhesión al estado de derecho es un principio fundamental del Departamento de Justicia, y el compromiso de nuestra nación con el estado de derecho es un ejemplo para el mundo”.

Los fiscales encargados están entre los “más talentosos y experimentados” en el Departamento de Justicia, afirmó Jack Smith, han investigado el caso bajo altos estándares éticos.

Por su parte, Donald Trump arremetió contra Jack Smith, y aseguró que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tuvo registros inseguros durante años cuando era senador, e incluso algunos de ellos fueron robados.

“¿Por qué el trastornado Jack Smith no está mirando eso? Además, les proporcioné abiertamente, y sin dudarlo, la cinta de seguridad de Mar-a-Lago. No tenía nada que ocultar, ni lo tengo ahora. Nadie dijo que no tenía permitido ver los registros personales que traje conmigo de la Casa Blanca. No hay nada de malo en eso”.