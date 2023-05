Ricardo Monreal pide al PVEM no inclinarse hacia ninguna “corcholata”

El senador Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado al Partido Verde (PVEM) a la unidad, porque si priva la división se corre el riesgo de que Morena pierda la elección de 2024, por ello, pidió no "cargar los dados" hacia ninguno de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República.

Al participar como invitado en el Foro “Repensando el Futuro en Verde”, que organiza el PVEM con motivo de su Convención Nacional, pidió no "cargar los dados" hacia ninguno de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República.

“Hace unos dos meses me reuní con los diputados del Verde y les decía no carguen los dados ustedes todavía, pues todavía van a pasar muchas cosas, tienen que escuchar a todos, porque lo que nos conviene es la unidad. Lo que nos puede ratificar el triunfo es la unidad y la cohesión, porque se pone en riesgo la elección presidencial”.

De hecho, aseguró ser el mejor y el más preparado de los aspirantes presidenciales de Morena y, además, no tiene una sola denuncia de malversación de fondos a lo largo de sus 42 años de servidor público, porque es un político que respeta la ley.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señaló que ni una infracción de tránsito tiene en su haber.

“Sin falsa modestia, sin arrogancia, porque soy el mejor, porque sé gobernar, porque tengo 42 años de experiencia política, en 42 años no he tenido una sola denuncia de malversación de fondos, de abuso de autoridad, no he tenido ni siquiera una infracción de tránsito, soy hombre que respeta la ley, soy esclavo de la Constitución”.

Recordó que es maestro en derecho y profesor frente a grupo en la UNAM, por lo que está muy vinculado con los jóvenes, a quienes recomienda siempre tolerancia y una actitud conciliadora, sin confrontaciones, pero listos para el debate.

Al ser cuestionado por los asistentes en dicho foro en torno a su interés por buscar la candidatura presidencial, Ricardo Monreal se definió como un hombre libre y leal, no dogmático ni fanático, y que ha decidido luchar a la buena para ser candidato presidencial, pero sin traicionar a nadie, ni al presidente López Obrador, ni a los militantes de su movimiento y sin buscar otro partido sino mantenerse dentro de Morena.

“Me siento con la capacidad plena, estoy con mi lucidez al cien por ciento, soy autónomo, tengo carácter independiente y acudo a la racionalidad política siempre. No soy dogmático, ni fanático, pero leal en razón de lo que pienso y lo que creo, por eso decidí luchar con el presidente López Obrador en Morena. Voy a luchar, no voy a traicionar ni al pueblo ni al movimiento y voy a lucha a la buena dentro de Morena”.

Por otra parte, en entrevista previa, el senador Monreal dijo apoyar la petición que hizo el líder nacional de su partido, Mario Delgado, quien solicitó al PT y al PVEM declinar en favor del candidato morenista al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, pero urgió a dichos partidos a sumarse a Morena ya, hoy o mañana, porque si lo hacen la próxima semana ya no tendría el efecto político que se requiere para derrotar al PRI en dicha entidad.