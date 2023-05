“Nada nos va a doblar en lo que hacemos”: Alberto Pérez Dayán

Al rechazar la propuesta de que los miembros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puedan ser electos mediante voto popular, el ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que los integrantes del pleno del alto tribunal “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos y nada nos va a doblar".

“El juez demócrata siempre me había resultado una idea exótica, y bajo la perspectiva de lo que hoy se dice pues parece difícil entender que en un sistema en donde el Derecho sea la constante de la convivencia, y las normas las reglas de su conducta, el juez pueda llegar a acceder a esos cargos a través de una elección popular”, señaló.

Al participar en la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los Derechos Sociales” del magistrado Emmnuel Muñoz, el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán sostuvo que los impartidores de justicia son demócratas, no por provenir del voto popular, sino porque con sus fallos contribuyen a hacer valer las leyes que dan unidad y estabilidad a la sociedad. Esto, añadió, incluyó cuando ello suponga poner límites a los otros poderes.

“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración y sus políticas públicas. Pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacer que las cumplan, lo haremos”, señaló.

Ya para terminar su participación Pérez Dayán, afirmó: “estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú”, finalizó