Santiago Creel acepta el reto de AMLO

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aceptó el reto que le hizo este jueves el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Nos vemos en una semana, a la hora que tú quieras”, contestó el legislador panista.

“Acepto el reto, nos vemos en una semana, el jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras”.

Y es que el tabasqueño pidió al legislador trabajar juntos en una iniciativa de reforma para destinar los 20 mil millones del fideicomiso que tiene el Poder Judicial a estudiantes de familias pobres del país.

Creel Miranda pidió al Jefe del Ejecutivo federal ser serio en su planteamiento, incluso, le recomendó hablar con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña y no afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias con recortes al Presupuesto o al eliminar el millonario fideicomiso.

“Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias, no es por ahí, aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte, te va a escuchar y yo con gusto los acompaño. ¿Quieres más dinero para becas? Vamos más allá, hablemos de cómo rescatamos la educación. Hay suficiente margen en el enorme Presupuesto que tienen asignado para lograrlo, si no sabes cómo yo te explico”.

Así respondió el líder de la Cámara de Diputados al presidente López Obrador a través de un video mensaje difundido en redes sociales.