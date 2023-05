Encuentran culpable a Donald Trump de agresión sexual

El expresidente Donald Trump abusó sexualmente de la columnista E. Jean Carroll en el vestidor de una tienda de lujo en Nueva York en 1996, así lo declaró un jurado federal en Manhattan.

El abuso de la escritora Carroll ocurrió en el probador de la tienda Bergdorf Goodman en Manhattan, además la difamo cuando hizo público lo ocurrido.

“Y, aunque se supone que no debo decirlo, lo haré. Esta mujer no es mi tipo”, escribió Trump en Truth Social. “Mientras tanto, y para que conste, E. Jean Carroll no está diciendo la verdad, es una mujer con la que no tuve nada que ver, no conocí y no tendría ningún interés en conocerla si alguna vez tuviera la oportunidad. Ahora todo lo que tengo que hacer es pasar por más años de tonterías legales para limpiar mi nombre de los ataques falsos de ella y su abogado contra mí. ¡Esto solo le puede pasar a 'Trump'!”, dijo el ex presidente

Los miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, determinaron que el expresidente de Estados Unidos, deberá pagarle a la columnista de Ell, cinco millones de dólares. Al ser una demanda civil, Trump no irá a prisión.

Sobre la difamación, Carroll dijo que la negación de las acusaciones le causaron daños emocionales, de reputación y profesionales.

E. Jean Carroll presentó la demanda en noviembre de 2022 bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York de 2020, con ello abrió una ventana retrospectiva para acusaciones de agresión sexual como la de Carroll con plazos de prescripción vencidos hace mucho tiempo.

Por medio de su cuenta de Truth Social, el ex mandatario de Estados Unidos declaró que no tiene idea de quien es Jean Carroll, que el veredicto es una desgracia, y que es la continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos.