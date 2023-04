Despropósito que consejeros del INAI buscaran sesionar: Segob

Como despropósito calificó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la intención de algunos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) para sesionar con cuatro a siete integrantes a pesar de no cumplir el quórum con el fin de resolver distintos recursos de revisión.

Durante la mañanera, el funcionario consideró que la negativa de suspensión otorgada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz simplemente fue conforme a derecho.

"Que finalmente alguien, en este caso la ministra Loretta Ortiz, deje de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información, fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho, era un despropósito de los consejeros del INAI, los cuatro consejeros, el que se les permitiera violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé".

El titular de Gobernación comentó que será el Senado de la República el responsable de designar a los integrantes faltantes tras el rechazo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Así mismo negó la veracidad del audio donde pide a legisladores de Morena y de partidos afines, dejen inoperante al organismo.

"Efectivamente estuve ahí en el Senado de la República, analizamos básicamente los temas de la agenda legislativa... no conozco la verdad yo no me ocupo de escuchar esas cosas pero quienes lo han escuchado y por lo que me han comentado entiendo que hay evidentemente una edición y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que tuve con los legisladores...

-Entonces ¿no fue la idea, el mensaje, que les convenga tener inoperante al INAI?

-No, en ningún momento".

López Hernández consideró el INAI es un instituto inoperante, y que ha servido como botín político, mientras se dedica como en otros institutos dijo de repartirse por cuotas con los partidos políticos, lo que enfatizó, no ayuda ni a la transparencia ni a la conformación de un régimen democrático en el país.