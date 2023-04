La Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que el ex delegado en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, autorizó de manera ilegal la construcción de obras “a cambio de dinero e inmuebles”.

Presentaremos ante el juez todas las pruebas. Tenemos “la convicción plena de la existencia de diversos delitos”, aseguro.

La Fiscal negó que la investigación que se realiza en contra del ex delegado, no tiene tintes políticos y pidió a los panistas, sin mencionarlos, a que no le apuesten a la victimización

“La corrupción es un delito, no es un derechos político. El combate a la corrupción es una obligación constitucional”.

Agregó: “Quienes con la victimización política quieren detener la acción de la justicia en realidad quieren politizar la acción del Ministerio Público. Quienes piden que cese la investigación de delitos porque los responsables son o fueron servidores públicos o legisladores demandan el privilegio de la impunidad pues pretenden que la política determine algo diferente a lo que la evidencia demuestra”.

Durante el Informe trimestral de Incidencia Delictiva de la Ciudad de México, precisó que en materia de corrupción cero impunidad y en eso seremos implacables.