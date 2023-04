Bomberos de CDMX adoptan a perrita embarazada

Por medio de redes sociales, el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México compartió la historia de “Horda”, una perrita que fue rescatada de las calles y ahora forma parte de ellos.

“Así me encontraron los bomberos de la Ciudad de México, triste, amarrada en un poste y abandonada, pero ellos me cuidaron y me llevaron al veterinario”, dice el video publicado por los bomberos.