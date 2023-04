México, destino preferido por el turismo religioso

En la actualidad el turismo religioso está en auge, ya que es una modalidad turística que no excluye, al contrario, atrae, expuso el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Enrique Propin Frejomil.

“Aparentemente su denominación emite señales de exención, el que no cree no acude, pero los lugares sagrados con magnetismo espiritual son sitios de concurrencia tanto de creyentes como de no creyentes”, indicó el investigador.