Donald Trump comparece ante la corte en NY

El expresidente de Estados Unidos, Dolad Trump, se convierte en el primer mandatario en enfrentar cargos penales; hoy se entregará a las autoridades y se le dará lectura a los cargos de los que se le acusa.

12:40 hrs: Comienza la lectura de cargos contra Donald Trump.

12:00 hrs Hasta el momento, Donald Trump y Alvin Bragg ya se encuentran en el tribunal de Nueva York.

11:22 hrs Durante su traslado al Palacio de Justicia, el ex presidente mostró su sentir ante su arresto.

"Me dirijo al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. Parece tan SURREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté pasando en América. MAGA!", manifestó Donald Trump.



Lo que se sabe del caso

Alvin Bragg es el Fiscal que señaló el supuesto pago del ex mandatario por 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, en 2016 como soborno para mantener en silencio un encuentro sexual que mantuvieron en 2006; el dinero fue proveniente de los fondos destinados a la campaña electoral de Trump.

Trump es acusado de varios cargos por delitos graves, el cual incluye falsiicar registros comerciales por el dinero del soborno, el cual conlleva una pena máxima de cuatro años en prisión.