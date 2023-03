Sheinbaum denunciará penalmente al Sonora Grill

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este viernes va a denunciar penalmente al restaurante Sonora Grill por falsificación de documentos y discriminación.

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, Geraldina González, afirmó que a pesar de que no se probó la existencia de espacios de segregación, como se denunció en redes sociales el año pasado, se siguió la denuncia de oficio debido a algunos testimonios anónimos de ex trabajadores.

El Consejo determinó que existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación por parte de este grupo en varios de sus establecimientos.

De acuerdo con Geraldina González, los dueños del restaurante desestimaron las denuncias y los testimonios vertidos en redes sociales, presentaron como pruebas las constancias de que 52 personas habían tomado cursos de capacitación en línea, pero 22 de estas constancias son apócrifas.

"Existen prácticas generalizadas de segregación y discriminación racista por parte de Sonora Grill Grup en varios de sus establecimientos mercantiles, lo cual atenta contra el derecho a la dignidad de las personas, pues se les da un trato como medio para un fin, es decir, como un medio para posicionar una marca y sus servicios, sustentada en una narrativa racista donde se vende un servicio para determinada apariencia y estatus social", detalló la titular de Copred.

“Tanto por discriminación como el fraude, o por lo menos, el poner una firma donde no es, y lo vamos a llevar a nivel penal… Sonora Grill no solamente no reconoce discriminación, sino que se burla de la autoridad y comete una ilegalidad”, destacó Sheinbaum Pardo.