”No me voy a meter” en el debate entre Adán y Marcelo: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pinto su raya y dijo que no se va a meter en las diferencias que se vieron ayer entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

“Yo no me metería en ello”, afirmó. “Para todos es una tragedia y no queremos que ocurra nada como ello”.

A pregunta expresa sobre esta diferencia que ayer protagonizaron esas dos “corcholatas”, dijo: “no voy a entrar en debate con uno u otro de mis compañeros”. Mejor, agregó, que todos hagan lo que tengan que hacer.

Lamentó lo sucedido en Ciudad Juárez porque -dijo- la migración no se da por gusto y afirmó que lo importante es que se les aseguren “mejores condiciones para evitar una situación como la que se vivió”.

Informó que ayer habló con el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño y le pidió que instale un albergue para las personas que están viviendo en las inmediaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (COMAR), así como la plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez.