Cumbre Tajín se vive hasta el último aliento entre luces y color

Papantla, Ver., 26/03/23.- La última noche de conciertos en el Nicho de la Música se vivió intensamente con las presentaciones de INNA, Steve Aoki, Juan Magán y Alex Hoyer, quiénes hicieron vibrar al Nicho de la Música con house, electro, pop rock y reggaetón.

En su gran regreso a México, los fans de INNA pudieron disfrutar de sus más grandes éxitos como Caliente, In your eyes, Cola Song, Sun is up, tras seis años de espera. La cantante aseguró estar cumpliendo un sueño al pisar tierras veracruzanas e hizo gala de un sombrero de charro al entonar La Bamba.

Steve Aoki sacudió al público al ritmo de la consola y los metales mientras sus fans brincaron e hicieron piruetas con gran emoción. Juan Magán no se quedó atrás e hizo que los presentes sacaran sus mejores pasos de baile y, acompañado de fuegos artificiales, interpretó Verano Azul, Si no te quisiera, Bailando por ahí y No sigue modas.

Asimismo, la banda de ska Ambar 56, el DJ Diego River y Alex Hoyer, compartieron con el público que abarrotó el domo y las áreas verdes aledañas al lugar. Así, el cierre del festival fue todo un éxito.