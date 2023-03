Viwala amplía el financiamiento con enfoque de género

En el tema de empoderamiento y consolidación de la mujer en los negocios, deben existir dos aspectos fundamentales: generar más espacios de liderazgo para ellas y lograr que conformen más redes de impulso que las ayuden a transmitir su expertise.

Así lo visualiza Karla Gallardo, CEO de Viwala, financiera mexicana que nace de la urgencia de promover la inclusión y generar impacto social o ambiental.

Datos del Banco Mundial señalan que entre 70% y 90% del dinero que gana una mujer se reinvierte en su familia en educación, salud y bienestar.

Ante esta premisa y comprometida con ayudar a disminuir la brecha de financiamiento en las mujeres, la firma de capital privado Viwala ha desarrollado productos crediticios que ofrecen hasta 60% de descuento en el pago de intereses a aquellas empresarias que demuestren el impacto positivo de sus negocios.

A través de un modelo cimentado en el enfoque de género, Viwala ofrece financiamiento a la medida que empodera y comprende a la mujer. Con esta conciencia, la firma mexicana fundada en 2019 busca colocar 30 millones de dólares para el año 2027 en empresas lideradas por mujeres y que operen con acciones socialmente responsables.

Karla Gallardo comenta la brecha de financiamiento para empresas de mujeres en América Latina y el Caribe es de 93 mil millones, según datos del BID. Por eso celebra que existan productos financieros como Pagos por Impacto.

“En Viwala otorgamos soluciones de financiamiento que tienen como efecto el cierre de brechas y la ampliación de la diversidad en las empresas. Una de ellas es Pago por Impacto, con el que ofrecemos la posibilidad de descontar hasta 60% en los intereses del crédito mediante el cumplimiento de acciones socialmente responsables”, explica.

La empresa también ayuda a captar y canalizar inversiones de impacto con el fin de contribuir al bienestar social a través de créditos empresariales que rompen la barrera de la etnicidad, identidad de género y/o grupo social.

Este propósito está avalado por sus beneficiados, como el colectivo La Cana, que trabaja en la reinserción social; la marca de slow fashion, HUA; Grupo Murlota, enfocado en el desarrollo comunitario sostenible, entre otros.

Esto ha sido posible gracias al apoyo de sus aliados estratégicos, como la aceleradora New Ventures, el Centro de Competitividad de México (CCMX), ProMujer, además de la Confederación Suiza y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Con esta fortaleza de redes institucionales y alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “buscamos también fomentar criterios de responsabilidad social en las empresarias a través de capacitación sin costo en temas de marketing, fianzas, ventas, entre otros. Esto tras realizar a un diagnóstico en el que detectamos puntos débiles en los negocios de nuestras aliadas”, detalla Gallardo.

Entre las acciones que pueden disminuir porcentualmente el pago de los intereses en el crédito se incluyen desde talleres de sensibilización en temas de inclusión y diversidad, hasta acciones dentro de la estructura operativa de las empresas.

Esta solución se suma a los otros dos productos financieros:

Crédito a pagos fijos. Es un crédito a plazos de entre 12 y 42 meses que, a diferencia de los tradicionales (que se enfocan en cubrir primero los intereses), este desde un inicio permite abonar la mayor parte a capital. Los pagos van desde 8,600 pesos al mes por montos desde 200 mil hasta 10 millones de pesos.

Crédito sobre ventas o revenue based lending. Se trata de un instrumento que utilizan mucho los fondos de venture capital, pero adaptado al crédito. Es para empresas con estacionalidad o que tienen muy rápido crecimiento. Permite acordar pagos de acuerdo con un porcentaje de las ventas. “Si tu empresa vendió mucho, ese mes me pagas mucho, si vendió cero, ese mes no me pagas”, dice Gallardo.

“Las mujeres somos firmes pero conciliadoras, por ello trabajamos en ofrecer instrumentos financieros no tradicionales que se adapten a las Pequeñas y Medianas Empresas que los capitales convencionales excluyen”, sostiene la CEO de Viwala.

Finalmente, ofrece algunos consejos que pueden ayudar a la mujer a apuntalar sus empresas:

1) Eliminar el miedo infundado que se tiene a solicitar un financiamiento.

2) Vivir en la formalidad, ya que es un generador de bienestar a corto, mediano y largo plazo.

3) Cuidar el historial crediticio, que es fundamental para mantener las oportunidades de crecimiento en la carrera de los negocios.