¡Humo blanco!, Senado elige a dos comisionados del INAI

El pleno del Senado aprobó por mayoría calificada a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Con estas designaciones se desactivó la posibilidad de que el INAI quedara inoperante o “continuar viviendo” como declaró Julen Rementeria, coordinador del PAN.

Ahora, sólo faltará publicar, en su momento, la convocatoria para elegir al reemplazo del comisionado Rafael Acuña Llamas, cuyo encargo concluye el 31 de marzo próximo.

Los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda y el morenista César Cravioto, se pronunciaron en contra de la designación de Rafael Luna.

El panista Damián Zepeda, lamentó que se pretenda simular un nombramiento y que la mayoría parlamentaria pretenda impulsar una candidatura que no goza de las mejores calificaciones.

“Que hay un chantaje puesto en la mesa, sí tú vas a impulsar ese perfil, pues yo impulso este y ahí es donde nos metemos en el problema: de cuates y cuotas, que tanto daño le ha hecho a este país, tienen razón el presidente de la República, cuando critica este tipo de esquemas en donde hay un reparto de cuotas en el Senado de la República y que vergüenza que la oposición lo vaya a apoyar. Saben cuánto sacó la persona que están proponiendo, el varón, la segunda peor calificación de los 48 perfiles evaluados. Si fuera una boleta de la Secretaría de Educación Pública estaría en rojo porque estaría reprobado”.

El vocero de la bancada mayoritaria, César Cravioto, cuestionó que no se garantice el adecuado funcionamiento de los órganos autónomos y afirmó que se retrocede a viejas prácticas del pasado.

“Venimos de un debate diciendo que tenemos que transformar al INE y, resulta que otras instituciones autónomas, como el INAI, repetimos los mismos vicios de antaño, no puede ser que con los votos de la mayoría tengamos en estos órganos a personas que no garantizan un trabajo leal a la propia institución, que no garantizan un trabajo a favor del pueblo de México y que no garantizan siquiera el que pueda continuar este proceso de transformación del país. Me parece muy lamentable que sea una simulación el trabajo de las comisiones que, durante meses y meses y meses de propuestas, califican perfiles y resulta que no importa la calificación de las comisiones. El hombre propuesto de 48 candidatos, quedó en el lugar 43, o sea, reprobado”.

La panista Xóchitl Gálvez, también anunció su voto en contra de Luna Alviso por mediocre y no conocer de transparencia.

En tribuna, Félix Salgado sostuvo que Morena respetaría el acuerdo y votaría por Yadira Alarcón y Rafael Luna.

Los nuevos comisionados rindieron de inmediato protesta al cargo.