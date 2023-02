Sucesión anticipada al 2024 complica nombramientos en el INAI: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que la sucesión presidencial anticipada dificulta la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios para nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y evitar su parálisis en 43 días cuando concluye el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Este jueves, el presidente de la Junta de Coordinación Política se reunió en privado con la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien le manifestó su preocupación por la conclusión del encargo del comisionado Acuña Llamas, por el retraso desde diciembre pasado en la designación de dos comisionados más y el lanzamiento de la convocatoria para nombrar a un tercero.

El político de Zacatecas reconoció que si antes del 31 de marzo próximo, el Senado no nombra a dos comisionados que faltan, el pleno del Inai quedará sólo con cuatro integrantes y sus resoluciones no tendrán fuerza jurídica, e incluso, no podrá sesionar.

Reconoció que son atendibles las preocupaciones de la comisionada presidenta del Inai y “las conversaré con el grupo parlamentario de Morena y con los grupos parlamentarios de distinta formación política”.

El coordinador de Morena dijo que “me comprometí a platicar, obviamente yo soy un solo senador de los 128. Pero, lo que les dije, compartí su preocupación, yo haría uso de mis facultades para poder lograr mayoría calificada en los próximos días”.

Destacó que este es un tema que les preocupa a los integrantes del Inai y, “que con legitimidad me lo han planteado". Basta leer la Ley Orgánica del Inai de que si no tienen cinco comisionados, no tienen fuerza jurídica sus resoluciones”.

Rechazó que sea la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, paralizar al Inai por la falta de comisionados, el tema más bien es una falta de acuerdos para construir la mayoría calificada para votar a los aspirantes ya inscritos, lo que se complica más por la sucesión presidencial adelantada.

“No es cierto eso, es un asunto de acuerdos del Senado. No, el presidente no se ha metido, el tema es la falta de acuerdos por las dos terceras partes, que ya estaban construidos en diciembre y que por la falta de acuerdos entre ellos se incumplió la posibilidad de tener esos dos comisionados. Sin embargo, debo admitir que cada día que avanza el proceso de sucesión anticipada si se me dificulta más, porque ya no sólo son los grupos parlamentarios los que se introducen a la negociación política, sino también partidos políticos, dirigentes nacionales, gobernadores, dirigentes sociales, ya no sólo es el grupo parlamentarios y los senadores”.

Reiteró que este “si es un mal momento para buscar acuerdos”.

- ¿El futuro del INAI está en el limbo?, se le preguntó.

- No, mientras no salga y concluya el quinto comisionado, no está en el limbo, los 43 días que le restan puede trabajar sin problemas, a nosotros nos quedan esos días para poder tener el acuerdo

Mencionó que la semana próxima es posible que se lance la convocatoria para ocupar la vacante que quedará con la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, “pero no hay problema, yo confío que lo saquemos a tiempo”.

Señaló que “espero la semana que entra intensificar las negociaciones en cuatro temas fundamentalmente: tribunales electorales en los estados, uno; salas regionales que comparecen el día 21 los candidatos que nos propuso la Suprema Corte de Justicia para integrar salas regionales; Inai; Consejo de la Judicatura; Tribunal Agrario y Tribunal de Justicia Administrativa”.