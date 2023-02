Diputado del PT propone tipificar como delito la venta de bases de datos

El diputado federal Jesús Fernando García Hernández promueve una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para tipificar como delito la venta o transferencia indebida de bases de datos que configuren un mercado negro de esta información.



La iniciativa del legislador del PT, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, indica que los datos personales constituyen un activo de enorme valor en el ámbito comercial, dado que su tráfico en el mercado negro ha perfilado un lucrativo negocio que violenta abiertamente la ley. Por ello, consideró relevante regular el tratamiento legítimo, controlado e informado que garantice la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.



Explicó que el uso de recursos tecnológicos ha contribuido a que crezca el número de organizaciones de carácter mercantil que están a la caza de la recolección, entrecruzamiento y transmisión de datos personales.



Y que el tráfico ilegal al que la información de bases de datos es sometida, es utilizada por empresas para armar estrategias de mercado, desdeñar el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables, con el único afán de hacer crecer sus negocios, a través de prácticas de acoso.



El diputado Jesús Fernando García subrayó que la cosecha de datos se realiza mediante llamadas telefónicas, envíos de correos electrónicos y de la red de internet de computadoras u ordenadores de mensajes.

Y orillan a los usuarios a dar pulsaciones que los llevan a caer en trampas comerciales, no sólo para venderles determinados productos o servicios, sino también para requerirles con trucos cibernéticos, datos personales y hasta información de carácter sensible.



Todos estos actos son una flagrante violación legal, donde los responsables del tratamiento de datos personales, no atienden solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y omiten comunicar avisos de privacidad a los particulares.



Frente a estos hechos, es imperativo garantizar la salvaguarda de la injerencia de terceros en los datos de carácter personal en manos de particulares, porque su transferencia indebida da paso a eventuales fraudes y extorsiones.