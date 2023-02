Osorio Chong asume una actitud servil al gobierno de AMLO: Alejandro Moreno

Tras el desplante que le hizo el senador Miguel Ángel Osorio Chong en la plenaria del PRI, en la Cámara Alta, el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas acusó al hidalguense de asumir una actitud servil al gobierno de López Obrador.

Aseguró que sí fue invitado por la mayoría de los senadores del PRI a su plenaria y que dialogó con ellos, salvo con tres de ellos que se salieron, incluido el coordinador Osorio Chong quien abandonó la reunión casi huyendo.

De hecho, dijo que al interior de la bancada senatorial priista hay una gran inconformidad con la actitud de Osorio Chong porque no asiste a las reuniones ni cumple su función como líder de la bancada.

“Yo acudí al Senado por invitación de la mayoría de los senadores y me extraña la actitud del senador Osorio quien salió corriendo, salió huyendo de la plenaria. El comportamiento del coordinador de manera servil y colaborativa con el gobierno pues deja claro que tiene un interés que no abona a la unidad del partido. sé que hay una gran inconformidad, porque Osorio no convoca a reuniones, casi no asiste al Senado de la República”

Cuestionado si Osorio Chong podría ser relevado de su cargo como coordinador de los senadores del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que lo va a consultar con los integrantes del grupo parlamentario para tomar una decisión.

Por su parte, el coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, salió en defensa de Alejandro Moreno, y también rechazó la actitud de Osorio Chong.