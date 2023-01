María Elena Ríos pide renuncia del presidente del TJ de Oaxaca

María Elena Ríos exigió la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez y del juez Teódulo Pacheco, a quienes acusa de haber sido sobornados por su agresor intelectual, el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal.

La saxofonista agredida con ácido en su cara y el cuerpo, acudió esta tarde a la Cámara de Diputados para hacer esta denuncia acompañada de legisladoras federales de diversos partidos políticos de oposición quienes le expresaron su empatía y apoyo.

En un emotivo pero fuerte mensaje a medios de comunicación, la artista oaxaqueña víctima de intento de feminicidio, alertó que si su agresor queda libre intentará asesinarla nuevamente por lo que responsabilizó a Juan Antonio Vera Carrizal si algo le ocurre a ella y a su familia.



“Exijo nuevamente la renuncia de Eduardo Pinacho y de Teódulo Pacheco, exigimos también una investigación de las personas que está detrás de todo esto porque esto está maquinado desde hace mucho tiempo y estudiado. Hago este exhorto porque mi familia y yo corremos peligro y a mí no me gusta sentirme como apestada porque yo no robe ni maté y no me voy a ir de mi país, porque yo no soy una criminal. Cualquier cosa que le pase a mi familia incluyendo a los menores de edad, hago responsable a Juan Antonio Vera Carrizal y las personas que lo están protegiendo”.



María Elena Ríos, relató que desde el sábado que escuchó la sentencia del juez Teódulo Pacheco que permite a Veraz Carrizal seguir su proceso en su casa, tiene un enorme miedo que no la deja dormir y que está desesperada, pero eso no le impide alzar la voz.

“Vengo el día de hoy porque tengo miedo que me maten, vengo el día de hoy no como la víctima perfecta que quiere el Estado, que llora y se calla, que no denuncia y que está muerta de miedo. Sí tengo miedo. Pero no vengo sola, me acompaña mi amiga Olimpia Coral Melo, porque ella ha sido testigo de la campaña que ha ejercido Juan Antonio Vera Carrizal, quien es un feminicida que me quiso matar y tiene el poder político y económico para volver a hacerlo”.

María Elena Ríos pidió ayuda a todos, lamentó que la FGR no haya querido atraer su caso, por lo que incluso, hizo un llamado a las instancias internacionales defensoras de derechos humanos como la Comisión y Corte internacionales para que analicen su expediente y actúen en consecuencia.