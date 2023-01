Nombran a Luis Rodríguez Bucio subsecretario de Seguridad Pública

Tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja a la subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el presidente López Obrador dio nombramiento esta mañana al general en retiro Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad.

Luis Rodríguez Bucio se desempeñaba como Comandante de la Guardia Nacional, cargo que asume el general David Córdova Campos.

El presidente reconoció la labor de Rodríguez Bucio al frente de la Guardia Nacional “Hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional, le tenemos al general Bucio toda la confianza”.

El mandatario aprovechó para reprochar a Ricardo Mejía su renuncia “Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós” y recalcó “para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera democrática, mediante una encuesta”.

Luis Rodríguez Bucio nació el 27 de agosto de 1956 en Tancítaro, Michoacán, ingresó al Heroico Colegio Militar en onde se graduó como Subteniente de Infantería, hasta llegar a ser General de División.

Cuenta con licenciatura y maestría en Administración Militar y un doctorado en Defensa y Seguridad Nacional