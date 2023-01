La Guardia Nacional vigilará el Metro…

* Sheinbaum informó que solicitó al presidente López Obrador colaboración de elementos a partir de este jueves a las 14:00 horas

Como algo no normal calificaron autoridades federales y de la Ciudad de México, los incidentes ocurridos en los últimos días en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, tras el choque registrado el pasado sábado entre las estaciones Potrero y La Raza y que dejó como saldo una persona sin vida.

Al darse a conocer durante la mañanera, que a partir de las 14:00 horas de este jueves, elementos de la Guardia Nacional estarán presentes en dicho transporte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se asumirá la responsabilidad por quienes dicen que la decisión significa militarizar el Metro.

“Lo que más nos interesa y estamos obligados a hacerlo es garantizar la seguridad de todos y lo que queremos es que no haya psicosis que encima de todos los problemas cotidianos o los que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado, no, vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización o como le llamen asumimos la responsabilidad porque es mejor prevenir que lamentar y vamos a cuidar a la gente en el metro”.

Reiteró su apoyo a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum ante sus decisiones y para atender cualquier necesidad en el Metro incluso dijo, de ser necesario más presupuesto, se entregará aunque dejó en claro que hay intereses para dejar mal al gobierno local.

“Hay una situación que no podemos negar, no es culpar a la cuestión política que pudiese ser por alguna negligencia, no, no, pero es evidente de que hay un ambiente enrarecido en lo político, los medios, hay campañas como nunca en la historia reciente en contra del gobierno y todo es porque no mandan ellos como mandaban antes ya no pueden robar”.

Estoy en la conferencia mañanera del presidente y anuncio que a partir de las 2 de la tarde entra la guardia nacional a proteger a los usuarios del metro frente a acontecimientos recientes. Tenemos el apoyo federal y no vamos a permitir que se altere la seguridad del Metro. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 12, 2023

Previamente la mandataria capitalina, mencionó que hay hechos anormales que siguen ocurriendo en este transporte.

“Lo que está pasando en el Metro, ahora me informan por ejemplo que en este momento se está desalojando una estación de la Línea 3 y que hubo un problema en la línea 7, los usuarios del Metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal, les voy a platicar una cosa, el día de accidente, que me perdona la Fiscalía pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro tuvieron que, o más bien la encontraron los policías de investigación, en una camioneta, ya habían sacado la caja negra, todo esto hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del Metro”.

Por ello indicó que solicitó al Jefe del Ejecutivo Federal que elementos de la Guardia Nacional apoyen en la vigilancia evitando hablar de sabotaje.

“Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy de las dos de la tarde y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del Metro y en algunas otras instalaciones con mil 60 elementos… son episodios que están digamos, fuera de lo que normalmente ocurre, hay presupuesto pero aún as y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía y usuarios del metro, hemos tomado la decisión de solicitar este apoyo de tal manera que a partir de las dos de la tarde se instala el apoyo de la Guardia Nacional”.

Detalló que actualmente el recurso destinado al Metro es de casi 20 mil millones de pesos es decir por arriba del presupuesto del 2022 que fue de poco más de 18 mil millones de pesos.