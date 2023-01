ONG´s piden revisión de empresas de EU

Algunas ONG´s, que solicitaron no ser mencionadas, aseguraron que durante la visita de Joe Biden a nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe solicitarle que sus instituciones tengan un mayor control y revisión de las empresas originarias de Estados Unidos que realizan operaciones comerciales en México y que han sido señaladas de cometer, presuntamente, actos de corrupción. Las empresas señaladas son Rapiscan Systems, de Mal Maginnis; Leidos, de Roger Krone; y Astrophysics Inc, de François Zayek.

Un caso reciente, fue la denuncia contra la empresa Leídos en noviembre de 2022 por fraude y monopolio por el Departamento de Justicia en Estados Unidos por tres adquisiciones gubernamentales en 2021 y 2022. Y el caso también involucra a Rapiscan Systems de forma indirecta debido a que uno de los directivos investigados, ya se encuentra en esta última.

Otro hecho es el de Rapiscan Systems, tenía el contrato multianual CS-300-AD-I-P-FC-069/17 para proveer los sistemas de detección con rayos X de las aduanas cuando el SAT estaba a cargo de ellas, pero la institución de Raquel Buenrostro en diciembre de 2020 les rescindió el contrato y les impuso una multa de más de 7 millones 600 mil pesos por incumplimiento en disponibilidad, entrega y calidad

Las ONG´s aseguran que estás empresas tuvieron su mayor crecimiento en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por supuestos ‘favoritismos’.

Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda, secretario de la Marina, están convocando licitaciones en materia aduanal. Y se afirma, que Rapiscan Systems, Leidos, y Astrophysics Inc, son las empresas favoritas por las dependencias. Es por ello, podrían llevarse contratos por más de 15 mil millones de pesos. El concurso más relevante sería la Licitación Pública: No. LA-007000999-E1040-2022 para la compra de sistemas de rayos X para la inspección no intrusiva (SIN) de vehículos de carga y vehículos ligeros.

Por ello, las organizaciones señalan que se deberían tomar medidas más drásticas para evitar posibles actos de corrupción, ya que se les siguen contratos millonarios que afectan las finanzas públicas tanto de Estados Unidos como de México.