En caso Lozoya y todos los de corrupción debe haber reparación: AMLO

El gobierno mantendrá su solicitud a jueces y fiscalías que para la resolución de casos de corrupción, se tenga siempre la reparación del daño fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la decisión de la jueza Verónica Gutiérrez, de diferir la audiencia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.

Después que la propia defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, solicitó un plazo mayor para desahogar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el Primer Mandatario criticó que en administraciones anteriores, cuando los acusados salían de prisión, se les devolvía incluso lo que se habían llevado.

“Esto aplica para todos, si no hay devolución del dinero, reparación del daño no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o los jueces que son al final los encargados de decidir este asunto, si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad”.

Cuestionado sobre si esa reparación podría darse con los 2.4 millones de dólares que propuso la defensa de Lozoya Austin por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, López Obrador enfatizó “es muy poquito”.

“Ah no está muy poquito, no, no, eso lo ve el ministerio público y lo ve Pemex pero esa no es la cantidad aquí no se puede pues asegurar cuánto fue el daño pero sí hay peritajes y sí hay auditorías pero estoy seguro que esa cantidad de 3.4 millones de dólares, no, no es”.

Y es que recordó que por Agronitrogenados se tuvo un pago elevado por más de 200 millones de dólares adicionales, sin embargo durante la mañanera comentó que en caso de que la Fiscalía y los jueces correspondientes aceptan dicho monto, el Jefe del Ejecutivo Federal lo respetaría e insistió lo que debe considerarse es recuperar recursos para mantener un desarrollo en el país.