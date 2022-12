El papa emérito Benedicto XVI, Joseph Aloisius Ratzinger, nació el 16 de abril de 1927 en Marktl (Baviera), Alemania donde creció bajo una familia con profundas convicciones católicas y patrioticas. A los once años ingresó en el seminario, donde en 1941 fue obligado a inscribirse en las Juventudes Hitlerianas, siendo un auxiliar de la defensa antiaérea nazzi, tras el cual denunció la inhumanidad del régimen nazzi en la Segunda Guerra Mundial.

Tras sus estudios de teología y filosofía, en junio de 1951 fue ordenado sacerdote para seis años después iniciar su labor como profesor en teología dogmática, en los 60s fue considerado el teólogo más admirado y seguido por los jóvenes curas progresistas encabezando la lucha contra la teología de la liberación en America Latina.

El 27 de junio de 1977, Pablo VI lo nombró obispo de Munich y lo elevó a Cardenal. En 1978 Ratzinger fue testigo del llamado “verano de los tres Papas” periodo iniciado entre Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II quien en 1981, lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

En abril de 2005 sustituyó a Juan Pablo Segundo en el trono de Pedro donde lanzó un mensaje contra el aborto, la eutanásica y unión entre personas del mismo sexo.

“La iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya en cuanto promueva en el ámbito de la institución familiar”.

Durante su paso por el papado enfrentó diversas denuncias contra curas pedofilos por lo que tomó la decisión de ofrecer disculpas y reunirse con las victimas. También encaró el conocido como vatileaks donde se difundieron documentos que destacaron divisiones en la curia. A los 85 años, tras ocho años de pontificado, anunció su renuncia por motivos de salud.

“En los últimos meses ha disminuido en mi de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto siendo muy consciente de la seguridad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al Ministerio de Obispo de Roma, sucesor de San Pedro que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005 de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas la sede de Roma”.

A pesar de haberse convertido en emérito, respondió a una acusación hecha este año, a través de un informe de la iglesia alemana que lo acusó de encubrir cuatro casos de abusos sexuales a menores cuando era arzobispo de Munich entre 1977 y 1982. Evitando el silencio difundió una carta negando dichos señalamientos. Así lo dijo Georg Gänswein, su secretario particular.

“Sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi petición de perdón”.

Agradeció entonces el apoyo del Papa Francisco, quien el pasado miércoles pidió una oración por su antecesor.

“Quisiera pedirle a todos una oración especial por el papa emérito Benedicto que en el silencio está sosteniendo a la iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al señor que lo consuele y lo sostenga”.

Este sábado la Oficina de Prensa del Vaticano anuncio el fallecimiento de Joseph Ratzinger a los 95 ocurrido a las 9:34 horas, para despedirse, la Casa del Vaticano inició un mensaje con el texto Benedicto XVI ha vuelto a la casa del Padre.

Será el próximo jueves a las 9:30 horas, cuando se celebre el funeral en la Plaza de San Pedro. Tras mencionar que Benedicto recibió la Unción de los Enfermos el pasado miércoles, indicó que antes de su muerte, el Papa emérito pidió que todo estuviera marcado por la sencillez, una cualidad con la que él vivió.