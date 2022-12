Pide AMLO respetar método de encuesta para elegir candidato en 2024

Entre abrazos, selfies y gritos de presidente y hasta presidenta entre otras consignas, se llevó a cabo el acercamiento entre Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de las bancadas de Morena y partidos aliados en el Congreso de la Unión para hacer un balance de los logros de proyectos aprobados durante el 2022.

Desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aprovechó para agradecer a los legisladores porque dijo se mantuvieron a favor de los proyectos de la curta transformación como ocurrió con el llamado Plan B sobre la reforma electoral, así mismo aprovechó para hacer un llamado a la militancia y se respeten los resultados de las encuestas para elegir a los próximos candidatos incluido para la Presidencia de la República en 2024.

“Ya no me voy a meter a hacer campaña porque no me corresponde, yo voy a seguir gobernando para todos los mexicanos, pero sí, cuando se de a conocer quien gana las encuestas voy a estar con quien gane la encuesta, sea quien sea. Y, a ver, a ver, a ver, para irle midiendo ¿vamos a apoyar a quien gane la encuesta? ¿sea quien sea? ¿no está por encima de todo el proyecto de transformación? Vamos adelante”.

Pidió a diputadas, diputados, senadoras y senadores, no titubear y optar siempre por las medidas que permitan mantener justicia y lealtad al pueblo mexicano. Tras recordar el trabajo en conjunto con los legisladores y felicitarlos por hacer posible lo que parecía imposible, al salir de este acercamiento de hora y media, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se dijo de acuerdo en que las encuestas definan a los candidatos.

“¿Usted no se va a enojar si no resulta candidato?

-No, yo nunca me enojo… yo creo que el método es el adecuado, el método es la encuesta y es el adecuado

-y ¿por qué protestan tanto?

-ah, no sé, el método es el adecuado

-¿para usted sí hay condiciones de un piso parejo?

-Sí yo sí las veo

-¿aunque el presidente nada más mencione a tres?

-Bueno eso cuando lleguen los tiempos seguramente subirán otros aspirantes”.

A unos días que el presidente de la Junta de Coordinación Política, en el Senado, Ricardo Monreal, afirmara se manifestara no del todo a favor de las encuestas porque tras ganar la que era para definir al abanderado para contender por el Gobierno de la Ciudad de México, se optó por Claudia Sheinbaum, la ahora mandataria capitalina y conocida como otra “corcholata” para el 2024, también dio su visto bueno a la forma como se definirá al próximo presidenciable.

“Ah pues muy bien como dijo el Presidente se trata de que está definido el método y en el momento que se defina el método todos vamos a estar de acuerdo y también en el resultado de la encuesta… así está en los fundamentos de nuestro partido, en los estatutos… hay piso parejo, hay método definido y todos vamos a estar unidos”.

Aunque también estuvo presente en el Salón de Tesorería, el canciller Marcelo Ebrard prefirió evitar a la prensa. Por cierto que aunque fue el gran ausente, Ricardo Monreal fue motivo de comentarios entre algunos legisladores, el vocero de la bancada de Morena en el Senado, César Cravioto no dio aún el sí, para que Monreal siga siendo el coordinador de la fracción, a pesar que el propio López Obrador se dijo a favor.

“No queremos que haya rupturas, no queremos que nadie se martirice sino queremos que sigamos sacando las iniciativas importantes para el país, nosotros tenemos que pensar en dos cosas: en el pueblo de México y en la transformación del país antes de las diferencias… lo importante es que la mayoría del grupo siga respaldando respaldamos para fortalecer la cuarta transformación, más allá de las diferencias que tengamos y respaldamos al gobierno del Presidente, vamos a revisar qué es lo que más le conviene a la transformación del país”.

Apoyando que será sólo decisión de los senadores, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aprovechó para responder con un o adversarios o aliados al Partido Verde Ecologista de México que este lunes no descartó ir solo a las candidaturas para elegir al próximo gobernador de Coahuila o del Estado de México.

“Tenemos buena relación con el Partido Verde han sido leales con la cuarta transformación desde el día uno, desde el primero de septiembre de 2018 ahí ha estado el Partido Verde ayudándonos a aprobar las reformas constitucionales, los cambios que ha enviado nuestro presidente de la Constitución, yo creo que tenemos que platicar con ellos, nos interesa mantener esa alianza que ha dado buenos resultados, nos aliamos con el que quiera transformar este país, bueno no hay dos pistas o somos aliados o somos adversarios”.

Estuvieron también en este encuentro los próximos candidatos Delfina Gómez para el Estado de México y Armando Guadiana, senadores que recordaron que será el 31 de diciembre cuando comience a ser efectiva su licencia para comenzar en 2023 con los procesos electorales.