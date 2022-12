El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 269 votos a favor y 217 en contra cero abstenciones el Plan B, es decir, el paquete de reformas a diversas leyes en materia electoral que le devolvió el Senado de la República.

Pero no fue una decisión fácil, al Partido Verde y al PT, aliados a Morena, no les gustó que el presidente López Obrador amagara con vetar la polémica “cláusula de vida eterna” que había propuesto el Partido Verde y exigieron a Morena mantener en lo convenido y respetar esa propuesta y comenzó un jaloneo interno.

Esto obligó a decretar un receso apenas 20 minutos después de haber iniciado la sesión. Cinco horas más tarde, algo se negoció que, de manera sorpresiva, el líder de los diputados del Verde, Carlos Puente anunció que retiraría dicha protesta porque nunca la ha necesitado ya que nunca ha estado en riesgo de perder el registro y aprovechó para llamar mentirosos y difamadores a quienes acusaban a su partido de extorsionar o condicionar el apoyo a Morena.

“El Partido Verde no ha necesitado ni ha estado en riesgo y no necesita ninguna cláusula de vida eterna, mienten aquellos que nos quieren enfrentar con nuestros aliados y confrontar con el titular del Ejecutivo, eso es lo que los mueve la perversidad. Porque no es transferencia de votos, no es extorsión ni chantaje y vamos a pedir que se elimine el numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Que se retire para quitar dudas”.

Debido al cambio a la minuta, se regresó el documento al Senado de la República para que, a su vez lo avale y, una vez, concluido el trámite, se envié la reforma al Ejecutivo Federal, lo cual ocurriría hasta el siguiente periodo de sesiones, que inicia el primero de febrero de 2023.

Incluso, con el retiro de dicha “cláusula”, la tensión política disminuyó y la oposición presentó solo unas cuantas reservas, por lo que la sesión ya no fue tan larga como se esperaba, de hecho, el debate bajó un poco de tono en la discusión en lo particular.

No obstante, la oposición se mantuvo firme en su decisión de votar en contra de la reforma electoral, el dirigente de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó de ilegal, inmoral y revanchista dicha enmienda y aprovechó para elogiar la postura del senador de Morena Ricardo Monreal quien votó en contra de esa pifia.

“No podemos avalar que se destruya un sistema electoral que es funcional, que es criticable y que nosotros hemos combatido en sus excesos pero que debe funcionar, Quiero aprovechar para reconocer el valor cívico el senado Ricardo Monreal, nunca en la historia de este país el coordinador de un grupo parlamentario oficialista había combatido iniciativas presidenciales calificándolas de inconstitucionales”.

Y la que también dejó clara su postura contra el Plan B, fue la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez.

“Pena les debería de dar que vienen hoy a destruir la democracia de este país y se vanaglorian de ello, que poca monta la de ustedes y hoy vino la oposición a defender la democracia que a ustedes no les ha costado. ¿Qué les sirve más a México una democracia perfectible y en crecimiento o una reforma que significa el debilitamiento electoral y su estructura? esa no les sirve a los mexicanos”.