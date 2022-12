México reconoce a Pedro Castillo como presidente: AMLO

Al insistir que no ha intervenido en la vida interna de Perú, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que la relación entre México y esa nación sigue en espera que sus encargados de la política tomen las acciones que terminen con la crisis tras la destitución de Pedro Castillo al frente de dicha administración.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario indicó que por ahora no es posible determinar si entregará o no la presidencia de la Alianza del Pacífico y negando que el embajador de nuestro país se retire de Perú, Pablo Monroy, enfatizó que "México sigue reconociento la presidencia de Pedro Castillo".

"Pues está en pausa de ver lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática

Se va a retirar al embajador? No, no, no

Para México, sigue siendo Pedro Castillo el presidente de Perú: Sí, hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad".

Por ello recordó que este lunes junto a los gobiernos de otros países de América se pronunciaron en un comunicado porque exista respeto a la vida democrática de Perú.

"Acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Colombia, Argentina y Bolivia en donde con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la política en Perú, que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo, eso sí... no es injerencismo estar ahí conduciendo nada a nuestro embajador está en su trabajo diplomático".

Ante el cuestionamiento si el gobierno mexicano reconocerá a Dina Boluarte, enfatizó que los reconocimientos entre gobiernos no existen por lo que insistió que debe mantenerse la legitimidad del triunfo que obtuvo Pedro Castillo.

"Es que ganó el Presidente...

-¿Se plantea restituirlo?

-Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió...

-¿El triunfo de Castillo?

-Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso de origen aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema o una falla antidemocrática, de origen".

Enfatizó que es el pueblo de Perú el único afectado ante asuntos que sólo interesa a las cúpulas de poder, medios de comunicación entre otros que buscan mantener inestabilidad en ese país.