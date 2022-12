Abuchean a Ricardo Monreal; “calmen su furia”, responde

Ricardo Monreal, recibió rechiflas, abucheos y gritos de los que llamó neo-morenistas.

Desde el estado de Hidalgo advirtió que iniciar una purga ahora en el movimiento de la Cuarta Transformación sería su autodestrucción y a quienes no simpatizan con él les pidió que no los "domine la furia".

En el marco del informe de actividades legislativas del senador Navor Rojas Mancera y en presencia del gobernador del estado, Julio Menchaca, el coordinador de Morena en el Senado, recordaba a Cuauhtémoc Cárdenas y su lucha por democratizar al PRI, en 1988.

Señaló que Cárdenas Solórzano lo intentó, pero la intolerancia, la persecución y la actitud obcecada de algunos malos priístas y mexicanos, lo llevaron por fortuna a constituir el movimiento más importante de las últimas décadas: la corriente democrática, que después constituyó el Frente Democrático Nacional.

"¿Saben lo que decían en el PRI, donde yo estaba, en el '88?, acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la Revolución, es traidor a su padre, es traidor al movimiento y es traidor al PRI. ¿Y saben qué pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988", recordó.

Mientras pronunciaba su discurso, lo abuchearon, le chiflaron y le gritaron.

Monreal alzó la voz:

"Muchos de los que gritan son nuevos, son neo-morenistas y yo digo que deberían tener tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país".

"Yo sé quienes son, yo sé quienes los encabezan, pero se sentiría muy triste, esos que gritan, se sentiría muy triste si estuviera aquí Angélica (García Arrieta) y ver a sus seguidores actuar de esa manera. Angélica, que fue senadora y que dio su vida por este movimiento".

El político zacatecano increpó a los intolerantes:

"Yo no tengo temor, les aseguro, no tengo preocupación. He vivido en la adversidad, he vivido estos gritos en el anonimato y he vivido siempre de frente".

"Los puedo mirar a los ojos. Lo único que quiero es democracia en mi partido. Es lo único que deseo: participar con honestidad y verticalidad. ¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? Y, ¿creen que esto puede resultar?, porque mañana las notas van a ser: ¡qué dividido está Morena!. Qué vergüenza que Morena esté así, cuando venimos a informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa?, no sé entienden ni ellos mismos; es el inicio de la catástrofe, cuando tenemos a un gobernador digno que salió de las filas de Morena y que es parte de las nuevas militancias de Morena y que mucho nos alegra".

A sus críticos les manifestó: "Creo en Dios y Dios sabe el lugar que tocará. Pero, ustedes deberían ser más tolerantes. Y no hablo por todos, porque veo gente sensata, escuchando, cuidadosos, que no están en el coro del linchamiento y que no están dividiendo a nuestro movimiento.

Y miren, los aplausos son más que los gritos y eso me queda muy tranquilo en mi mente y en mi conciencia, porque eso no es lo que quiere el Movimiento Nacional de Morena...".

"Ese es el grito: la unidad en lugar de la descalificación, en lugar de la torpeza, en lugar del insulto, la unidad es lo único que va a salvar a nuestro movimiento. Y está demostrado a través de la historia, que cuando se inicia una purga en movimiento, es la autodestrucción del movimiento. Si eso quieren, allá ustedes, pero no se dejen manipular. Algunos de los que gritan ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho, simplemente escudados en el anonimato, siguen la indicación de que cuando llegue Monreal griten en en contra, abuchéenlo".

Advirtió que con arrogancia y soberbia piensan que ya se resolvió la elección del '24. "Están equivocados, sino estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar el '24", porque "la furia no permite ver hacia adelante, sólo ve nuestro ombligo, no ve con altura de miras lo que está pasando en el país".

A sus detractores les recordó:

"El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco. Les di la cara, llegué solo, llegué solo. No traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados, vengo solo, solo y les doy la cara solo a los que gritan en el anonimato.

A ellos les digo, tengan calma, modérense, serénense, no se dejen engañar, no se dejen engañar, escuchen a todos y seleccionen quién es el mejor para suceder al presidente de la República, que no los obnubile la furia, que no los sigue el odio y el rencor".