Que Fiscalía resuelva sobre denuncias por marcha: AMLO

La oposición está en su papel porque no han levantado el vuelo, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador tras la denuncia que el Partido de la Revolución Democrática interpuso ante el Instituto Nacional Electoral en contra del Mandatario, Morena y su dirigente Mario Delgado, así como funcionarios de la Ciudad de México por la marcha del pasado 27 de noviembre.

Desde Veracruz, el primer mandatario aseguró que las acusaciones de presunto uso de recursos públicos para acarreo, pago en efectivo, transporte entre otras se debe a la falta de talento que hay en la política actual y porque de plano los opositores no han podido contra su movimiento.

“Una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas, hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos, decía el triunfo de la reacción es moralmente imposible, no hacen más que denuncia y crítica, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”.

No obstante, recordó que en México existe plena libertad de manifestación y creencia por lo que se debe dar seguimiento a la denuncia ello sí les pidió presentar las pruebas necesarias.

“De todo es una denuncia que presenten las pruebas, nosotros no usamos, claro que no, porque yo tengo el tribunal de mi conciencia que es lo que me preocupa, si hace uno algo malo y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación”.

Nuevamente culpó a los medios de comunicación de apoyar la estrategia en su contra y nuevamente señaló al empresario Claudio X. González de aconsejar a la oposición.

“Tienen muy malos asesores imagínense que el jefe político es Claudio X. González, él es el que le da orden al del PRI, al del PAN al del PRD y mi pregunta sería ¿qué experiencia política tiene Claudio X. González”.

E indicó que será la Fiscalía correspondiente la que resuelva ante las quejas de sus opositores.

“Pero sí están muy debilitados y sus intelectuales orgánicos tampoco saben de política porque una cosa es el manejo de la ciencia incluso de la filosofía, de la literatura, se puede ser un buen intelectual y no necesariamente un buen político entonces adelante con todas las denuncias que la Fiscalía resuelva lo que considere, nosotros invitamos a la gente a participar, ya hasta me están diciendo que quieren más, no vamos a estar siempre, sólo cuando se necesite”.

Y señaló que los mayores ataques se dan en la Ciudad de México. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que a la manifestación del domingo llegó mucha gente aunque dijo ello no le sorprendió porque conoce el apoyo de la población, lo cual consideró, ayuda mucho a la cuarta transformación.