Comisiones aprobarán ley de vacaciones dignas la próxima semana

A más tardar el martes de la próxima semana Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa que duplica el número de días de vacaciones de los trabajadores de todos los países en el primer año laboral.

El presidente de dicha Comisión, Manuel de Jesús Baldenebro, adelantó que el martes se analizará la propuesta, la cual seguramente será aprobada por unanimidad ante el Pleno con probables modificaciones y devuelta al Senado de la República, que es la Cámara de origen.

El legislador morenista dijo que la idea es avanzar en acuerdo con todos los grupos parlamentarios para que, a partir del 2023, se otorgue el doble de descanso a los trabajadores del país pese a algunas presiones del sector empresarial.

“Y desde ahorita también les digo a los empresarios, soy médico, que no hagamos como que nos agarró de sorpresa el parto, si hay embarazos que tienen nueve meses, entonces también les digo que las vacaciones se van a ir al doble el siguiente año, o sea, no nos pase como el outsourcing que duramos dos años, oye denos tiempo porque no estábamos preparados, ya sabes que va a llegar, las vacaciones van al doble para el siguiente año”.

Aclaró que se están proponiendo algunas modificaciones a la minuta que aprobó el Senado el pasado 3 de noviembre, pero aseguró que estos cambios serían en favor de todos los trabajadores, y protegiendo a las pequeñas empresas.

“Nosotros por eso estamos platicando con las bancadas para salir en unanimidad, ustedes saben que hay puntos en los que tenemos mucha discusión en estos momentos, pero saliendo por unanimidad no hay discusión y vamos todos juntos. Sí estamos planteando algunos cambios a la minuta, la verdad, en favor de todos los trabajadores, también protegiendo a las pequeñas empresas y que salga por unanimidad y que salga rápido”.

Anticipó que entre los cambios se destaca que, los seis primeros días de vacaciones serían de corrido y los otros seis podrían ser, diferidos o fraccionados.

El diputado de Morena señaló que, en la Comisión del Trabajo, están en espera de la opinión de la Comisión de Economía para conocer el impacto que tendría la propuesta, pero al final de cuentas, se va a sacar adelante muy pronto para que entre en vigor el próximo año, aseveró.