¿Me deja pasar al baño, por favor? De esta manera logró ingresar, sin permiso, a Palacio Nacional José De Jesús Quintana Hernández, quien aseguró ser ex militar.

“Por la desesperación me las ingenié para poder entrar. Le pedí a alguien de atención ciudadana que dónde había un baño, entré, al momento de no saber qué hacer en ese momento de decisión me aventé y engañé a los guardias para poder entrar hasta acá”

Ante los cuestionamientos de reporteros que se encontraban en la mañanera, José explicó, con lágrimas en los ojos, que lo hizo para pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque vive prácticamente en la calle, está desempleado y muy desesperado.

Hagamos realidad y gloria el Humanismo Mexicano. Conferencia matutina https://t.co/DXGotBTFvG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 28, 2022

José de 36 años de edad, reclamó que es la quinta vez que ha pedido ayuda al presidente a través de 5 cartas, pero no ha tenido respuesta; además lleva más de dos años queriendo hablar con él y no lo dejan.

“¡Señor presidente!, ¡señor presidente!” gritó José afuera del Salón Tesorería, mientras que López Obrador respondió: “ahorita voy” si saber lo que estaba ocurriendo.

Segundos más tarde, una comitiva salió a recibir a Quintana Hernández, mientras este ofrecía disculpas por entrar sin permiso.

Aún se desconoce si logró reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.