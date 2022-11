Necesitamos más democracia, no menos, dice Boric a senadores

Mientras que el presidente de Chile, Gabriel Boric, sentenciaba que los grandes problemas de los países se resuelvan con más democracia no con menos, senadores de oposición gritaban “¡el INE no se toca!”.

Además, Gabriel Boric condenó la violación a los derechos humanos en Nicaragua, calificó de “brutal” la muerte de 11 mujeres al día en México y sostuvo que cuando en una nación hay diferencias entre sectores políticos, estas se resuelven con más democracia.

Este jueves, el Senado recibió en sesión solemne al socialista Gabriel Boric.

A su llegada al Salón de Plenos del Senado, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero y Germán Martínez, del Grupo Plural, desplegaron un manta con la leyenda:

“Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”.

El mandatario sudamericano agradeció la solidaridad y la acogida a los chilenos que llegaron a México, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

Ratificó el vínculo entrañable y perecedero entre Chile y México.

Resaltó la hermandad y cooperación de más de 200 años de vida independiente entre los dos países

Señaló que uno de esos episodios de esa cooperación, ocurrió hace un siglo cuando el Estado mexicano invitó a la poeta Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura en 1945, a formar parte de su campaña de expansión de la educación.

Recordó que Mistral, mujer pobre, de ascendencia indígena, trabajó por la educación de las niñas y niños en México.

En su mensaje al pleno de la Cámara Alta, condenó la violación a los derechos humanos en países de América Latina, como Nicaragua y lamentó que en México se registren 11 feminicidios diarios.

“No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua, no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos y permítanme decírselo, porque yo no vengo a dictar cátedra, en nuestro país hace poco también sufrimos violaciones a los derechos humanos y sabemos que acá en México también la han sufrido de manera muy fuerte. Veo en sus pupitres, me alegro que no sea un tema político, sino que veo que es totalmente transversal: nos faltan ellas, me imagino que tiene que ver con los feminicidios, once mujeres todos los días asesinadas acá en México, ¡brutal!, no naturalicemos estas violencias, tenemos que combatirlas en conjunto”, puntualizó.

Sostuvo que cuando se tienen diferencias entre los diferentes sectores políticos, esos problemas se solucionan con democracia y no con menos.

“Cuando tenemos problemas de convivencia, tenemos diferencias entre los diferentes sectores políticos, los problemas de nuestra patria lo solucionaremos con más democracia y no con menos. Y nos vamos con el corazón caliente, que ¡Viva Chile y que Viva México! Un abrazo”.

Hizo alusión a los cómicos mexicanos ‘Chespirito’ y ‘Cantiflas’ como referentes de la cultura chilena.

Rememoró “la lucha de Morelos, de Hidalgo, el sacrificio de (Francisco I.) Madero, la rebeldía de Villa y de Zapata, es ejemplo que han llegado a nuestra patria en rancheras, en corridos”.

Dijo que el Pacífico es el centro del mundo y la puerta de entrada para que países de América Latina se relacionen con naciones como Malasia y Japón.

El visitante chileno declamó una estrofa de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz.

En su mensaje de bienvenida, Alejandro Armenta, presidente del Senado, destacó que hoy las sociedades son alternativas y están dejando atrás las ideas recicladas, al referirse a la unción de Boric como presidente de Chile.

También, destacó que es inaplazable garantizar los derechos sociales a todos los trabajadores y la inclusión de todas las personas sin importar sus orígenes.

Resaltó que Chile es el primer lugar de las economías en competitividad internacional y mencionó que ese país del Sur de América tiene mucho que enseñarle a México en materia de litio.

Antes el presidente chileno se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, encabezados por Ricardo Monreal, coordinador de Morena.