Chocan morenistas por marcha de AMLO

Senadores de Morena se confrontaron este miércoles por la marcha que encabezará el presiente Andrés Manuel López Obrador el domingo 27 de noviembre.

El senador Ricardo Monreal advirtió que antes de cualquier compromiso está el deber legislativo, por ello insistió en que acudirá a la Reunión Interparlamentaria México- España.

"Me gustaría ir a la marcha pero soy un hombre del deber, no un hombre del placer. Voy a cumplir con mi responsabilidad como legislador federal y me interesa cumplir con la ciudadanía, con el pueblo”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, canceló su participación en la interparlamentaria, tras considerar que primero hay que cumplirle al Presidente.

“Prioridades son prioridades. Primero que nada apoyemos a nuestro presidente y al proyecto por el que luchamos día a día. Por lo tanto, me da gusto que sean los primeros en saber que no asistiré a la reunión de Madrid”.

El senador también de Morena César Cravioto subrayó que lo importante es defender la Cuarta Transformación y apoyar al primer mandatario.