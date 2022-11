Reforma electoral se aprobará en comisiones el próximo 29 de noviembre

La Comisión de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados se declararon en sesión permanente para analizar la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador y elaborar un dictamen la próxima semana.

Se prevé que el miércoles 23 de noviembre el grupo especial de trabajo entregará un predictamen a dichas comisiones unidas para dejar correr 5 días para la revisión del documento y citar para el 29 o a más tardar el 30 de noviembre para aprobar el dictamen y ese mismo día subirlo al Pleno.

El diputado de Morena Hamlet García, uno de los 21 integrantes del grupo especial que revisó las más de cien iniciativas legales y constitucionales, dijo que antes de concluir este mes podría estar lista la reforma electoral o bien en los primeros días de diciembre, aunque la oposición rechace la reforma constitucional.

“Entonces, si el 23 se circula el dictamen podríamos estar sesionado en comisiones el 29 y el mismo 29 turnarlo al pleno o el 30 de noviembre. Pues ellos van a defender sus privilegios con uñas y dientes, no quieren la reforma constitucional porque la cláusula para asignar prerrogativas multimillonarias a los partidos políticos está en la Constitución. Cómo va a votar a favor la oposición si no quieren perder sus privilegios, si no quieren perder sus prerrogativas, estamos analizando si a nivel secundario podemos votar la reducción del presupuesto para partidos políticos”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo dijo que como seguramente va a ser rechazada la propuesta de modificación a la Carta Magna como lo ha advertido la oposición, se aplicaría el Plan B que consiste en aprobar una reforma sólo a leyes secundarias y tratar de incluir algunas de las propuestas de López Obrador sin tocar la Constitución.

“Si no se aprueba pues cualquiera que haya iniciado una propuesta de cambio legal puede proponer otra reforma y en el caso del Ejecutivo lo que ha anunciado es que propondrá cambios a leyes secundarias y desde luego tienen que respetar la Constitución, en ese todos tenemos que ser muy cuidadosos, son cambios a leyes secundarias y esas son más sencillas de estudiar, no son tan exigentes para su discusión y dictaminación”.

Al término de la reunión de este jueves, en la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado de MC Salvador Caro Cabrera, el único que la oposición que votó en contra de declarar sesión permanente, acusó que la próxima semana desde Gobernación les llegará el dictamen para que los morenistas y sus aliados, incluidos PAN y PRI, avalen una refrena a leyes secundarias en materia electoral.

“Y eso es verdaderamente vergonzante, es una pena que simple y sencillamente todos los que forman parte del bloque oficialista estén de rodillas esperando las instrucciones, pero más que el PAN y el PRI vayan a estar callados como sucedió hoy en la junta directiva donde no pronunciaron una sola palabra en defensa del INE y la democracia. Lo que entendemos es que el Secretario de Gobernación les va a mandar entre lunes y martes el proyecto de dictamen que quiere el Presidente que sea aprobado”.

Las leyes que podrían reformar serían la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre otras leyes secundarias.

Y los cambios podrían ser de carácter administrativo al interior del INE, implementar la urna electrónica, regular las acciones afirmativas del INE y limitar las facultades del tribunal electoral, entre otras.