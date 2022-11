Confío en que amparos contra etiquetados no van a prosperar: AMLO

Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestime los amparos en contra del etiquetado de productos interpuestos por diversas empresas transnacionales en contra de la medida.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer Mandatario consideró que el máximo tribunal del país no puede ponerse de parte de aquellos que pretenden lucrar y afectar la salud de la población.

"Estoy seguro que los amparos no van a prosperar porque si los ministros de la Corte aprueban algo en contra de la salud del pueblo, pues no sé qué sucedería, cuando menos se sabría, no nos vamos a quedar sin mencionar porque no puede estar bajo ninguna circunstancia por encima de la salud, el pueblo".

Y es que empresas como Nutrisa, McCormick, Del Fuerte y Herdez interpusieron dichas figuras en contra del nuevo etiquetado para alimentos industrializados, que las obliga a avisar del exceso de grasas, colorantes, bajo el argumento de que poner estas etiquetas viola sus derechos humanos.