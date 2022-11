La Cámara de Diputados reanudó este viernes la sesión para seguir la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos 2023.

Por tercer día consecutivo, los legisladores continúan el desahogo de las cerca de mil 500 reservas que faltan para definir el gasto para el año próximo y hasta el momento los legisladores del PRI, PAN y PRD se ha negado a compactar dichas propuestas para acelerar el proceso legislativo.

Lejos de hacer propuestas concretas, los diputados siguen con insultos y acusaciones mutuas. Pues a lo largo de esta semana con estridencia se han dicho de todo: corruptos, ratas, falsos, cínicos , vendepatrias, perros, payasos, ridículos, malditos entre otros.

Y ante el bajísimo nivel del debate que han mostrado los legisladores de todos los partidos, el líder del PRD, Luis Espinosa Cházaro ofreció disculpas e hizo un llamado a la cordura y el respeto, al admitir con ese nivel de debate, hasta da pena ser diputado.

“Estamos de acuerdo en que este no es el nivel del debate que esta Cámara merece. Me parece que es momento de reflexionar, de detenernos un poco. no podemos convertir esta Cámara de Diputados en un circo, no podemos seguir denostando la función de la Máxima Tribuna. Yo a ofrezco una disculpa por el nivel del debate, hago un llamado muy respetuoso, de verdad, muy respetuoso, a todas las diputadas y los diputados para que regresemos al nivel del debate importante. Ya si no podemos dar resultados cuando menos que podamos regresar a nuestra casa -cuando menos yo- con mis hijas a decir sin pena: Soy Diputado”.

Y es que la tribuna ha sido utilizada más para las agresiones verbales y protestas que para discutir sobre el Presupuesto 2023.

Por ejemplo, la diputada del PRI Marcela Guerra, exigió juicio político contra el gobernador de Nuevo León, por frenar la distribución de las participaciones federales a cuando menos 25 municipios gobernados por el PRI y el PAN.

“El gobernador Samuel García, al negar la liberación de los recursos de las transferencias de las aportaciones federales, viola los derechos de todos los nuevoleoneses y por ello, debe ser sujeto a juicio político, sí compañera y compañeros, vamos a llevar a juicio político a Samuel García por sus violaciones graves a la Constitución, por su autoritarismo, la negligencia y chantaje”.

Otro asuntos que han sido expuestos en estas sesiones tienen que ver con el recorte presupuestal al INE , la reforma electoral y la marcha de este domingo en defensa de los órganos electorales, temas que han generado este clima de choque entre los diputados oficialistas y de la oposición.