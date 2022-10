Monreal prepara su propia demanda contra Layda Sansores

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, prepara personalmente la denuncia penal que presentará en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por espionaje.

El presidente de la Junta de Coordinación Política declaró que en los próximos días interpondrá la querella en las respectivas fiscalías.

“Ahora estoy en eso… empecé a redactar. Ahora, estamos redactando y estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las fiscalías. La estoy formulando personalmente, la estoy haciendo personalmente”, apuntó.

El político zacatecano comentó que lo que aún lo detiene en Morena es el respeto que tiene por el presidente de la República, porque “él y yo iniciamos hace veintiséis años esta lucha”.

“No voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento. No creo en el pensamiento universal y, no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política. Soy un hombre que cree en la democracia, soy un idealista que cree en la mejoría del país, no creo en el odio ni el rencor, creo en la reconciliación y eso no me hace traidor a nada ni a nadie”, indicó.

Dijo que lucha porque el Estado de derecho y la legalidad imperen por encima de todo y de todos.

Lamentó que la gobernadora de Campeche desoyera el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador que, “dependía de lo que presentara y si ella ejecutaba alguna acción o conducta ilegal lo iba a denunciar, lo único que estoy haciendo es ser congruente y no me voy a detener, voy a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la ley”.

Rechazó la aseveración de Layda Sansores de “que está con Dios y con el diablo”.

“Yo estoy con Dios, soy católico, ni siquiera aceptó la mínima insinuación de que estoy con el mal”, comentó.