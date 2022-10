Dice la jefa de Gobierno de CDMX que está feliz con la Fórmula 1

Luego de que calificó a la Formula 1 como evento de "fifis", la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo estar "muy contenta" de que este en la Ciudad de México.

"Estamos felices de que la Fórmula 1 este en la ciudad", dijo para después justificar que calificó al evento como "fifì".

Así se excusó: "Más bien, la pregunta era los boletos que le regalan normalmente al gobierno de la ciudad, ¿cómo se utilizan? Y ahí fue donde dije antes de quedaban para los privilegiados, para unos cuantos funcionarios, iban los secretarios y ahora los distribuimos para todos aquellos que difícilmente pueden pagan un boleto de Fórmula 1 porque son boletos muy caros. A eso nos referíamos, pero por supuesto que estamos muy contentos de que este Fórmula 1 aquí".

La Ciudad de México es uno de los 20 destinos favoritos de los nómadas digitales, compartimos la lista con Dubái, Buenos Aires, Lisboa. Les invito a seguir nuestra conferencia de prensa para conocer más del tema. | #EnVivo 🔴 https://t.co/b5VwdQ7zVP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 26, 2022

Pero lo que dijo Sheinbaum de la Fórmula 1 el pasado lunes de manera textual después de mencionar que regalaría los boletos a niños y niñas fue lo siguiente: "No, a mi no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y eso, ya ven, que nosotros estamos en contra de los privilegios. Entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto"

Y agregó: " Es un evento que cuesta...no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? Es bastante "fifi" el evento".