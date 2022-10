Se destapa Beatriz Paredes como aspirante presidencial en pasarela priista

El PRI buscará una alianza pero con la ciudadanía para 2024, un nuevo pacto social para recuperar a Mèxico de la destrucción del actual gobierno, el peor de todos los regímenes que ha tenido el país, así lo expresó el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno al inaugurar los Diálogos por Mèxico que sirve de pasarela de los aspirantes presidenciales del PRI.

Cada uno de los participantes tuvo una hora para expresar sus propuestas de solución a los grandes problemas nacionales, 45 minutos para exponer y 15 para contestar preguntas.

La primera en participar fue la senadora Beatriz Paredes quien se pronunció por un gobierno de coalición, por un pacto socialdemócrata con todos los mexicanos, un frente nacional con partidos, medios de comunicación, iglesias, sindicatos etc.

Y aprovechó para dejar clara su aspiración política para el 2024, se destapó para buscar la candidatura presidencial priísta.

“Expreso con humildad y decisión que aspiro a ser candidata a la Presidencia de la República. A encabezar una gran alianza entre los partidos políticos y la sociedad civil, un frente amplio donde los hombres y las mujeres democráticas de México. Porque el 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, de la justicia social y la legalidad, vamos por la grandeza de México”.

Por su parte, el diputado Ildefonso Guajardo quien alertó sobre los riesgos de una sanción a Mèxico por violaciones al T-MEC, se pronunció por una alianza opositora no sólo partidaria sino con la gente para poder reconstruir las instituciones que han sido destruídas por el gobierno actual,

Sostuvo que el régimen ha sido particularmente agresivo hacia las mujeres y los niños los que se dedica solo un peso del Presupuesto a la infancia

Además, aseguró que este foro no es una pasarela de suspirantes presidenciales del PRI y que al menos a él no lo destapó el presidente López Obrador, por lo que no es una corcholata.

“Por ahí en la redes algunos malintencionados dicen ay qué casualidad Andrés Manuel sacó una lista de 43 y ahora el PRI hace su pasarela. Pero aquí no estamos invitados como precandidatos sino para compartir con ustedes nuestras ideas . A mi ese destapador no me hace corcholata, mi partido y en todo caso la alianza Va por México en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido”,

A su vez, en su improvisado discurso el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, propuso una reforma al sistema penal acusatorio para tener una justicia realmente eficaz.

Dijo que no es con insultos y descalificaciones como se logran los acuerdos y la reconciliación de México. Incluso dijo que si se puede hacer despertar a México

“Así que cuando me dicen si se puede , claro que si se puede , regresar a nuestros origines y despertar a México dormido y que despierte a la reconciliación y a un imperio de la ley, con un estado de derecho que rechace la impunidad”.

El último de la fila fue el ex titular de la OCDE, José Ángel Gurría, quien dijo tener una experiencia de más de 30 años de experiencia como funcionario y le gustaría ponerla al servicio de Mèxico.

Y apostó por la reconstrucción alianza como Va por México para que se garantice un triunfo electoral en el 2024 y México recupere la estabilidad económica , política y social que se ha perdido en unos cuantos años.

“Es prioritario, inaplazable reconstruir la alianza Va por México , tanto para las elecciones del 2023 como las del 24 , solo así habría posibilidades de prevalecer y ganará. Solo así se modernizaría el sistema político de México y por cierto los acuerdos o deben limitarse a cómo configurar las propuestas de candidatos a legisladores y Presidente , hay que pasar de una alianza al hoc a una verdura coalición”

Así las cosas en el PRI donde este martes habrán de desfilar la senadora Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y los gobernadores de Durango y Coahuila