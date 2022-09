¡Otra vez! Senado otorga licencia a Américo Villarreal

El pleno del Senado concedió licencia por tiempo indefinido a Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, para separarse de sus funciones como senador de la República a las que se reincorporó el pasado lunes.

Antes de otorgar la licencia el pleno se enfrascó en un debate sobre la legalidad del procedimiento de Américo Villarreal, primero para regresar y luego para retirarse del Senado.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 28 de septiembre de 2022. https://t.co/9HOv6C4lOL — Senado de México (@senadomexicano) September 28, 2022

El gobernador electo de Tamaulipas, pretendía sólo con una comunicación en la que se desistió de un primer escrito en el que solicitó su reincorporación como senador de la República, pedir la licencia.

A las 13:36 horas, según Alejandro Armenta, presidente del Senado, se recibió el comunicado de la “discordia” por el que Américo Villarreal solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 28 de septiembre.

El 26 de septiembre pasado la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, recibió a las 10:08 horas, un oficio de Villarreal Anaya en el que solicitó su reincorporación como senador de la República, hasta que asumiera el cargo de gobernador de aquel estado, y pidió que se realizaran los trámites legales conducentes.

Pero, este miércoles se conoció otra comunicación del propio Américo Villarreal, recibida por la Secretaría General de Servicios Parlamentarios el martes a las 13:05 horas, en el que desiste de su decisión de reincorporarse como senador de la República por así convenir a sus intereses.

La solicitud de reincorporación de Américo Villarreal causó estado toda vez que se leyó en la sesión ordinaria de este martes, se le dio trámite y se avisó al senador Faustino López Vargas, suplente del primero.

Tanto en la sesión de este martes, como en la de hoy miércoles, el nombre de Américo Villarreal apareció en el tablero de asistencia como senador en activo. Incluso, fue registrado como integrante de la Comisión de Energía que sesionó este martes.

La bancada del PAN acusó una ilegalidad, porque el artículo 14 del Reglamento del Senado establece que Américo Villarreal tenía que presentar otro escrito, para solicitar licencia a su cargo como senador, aunque lo haya ocupado sólo por 1 día.

Julen Rementeria, coordinador panista llamó tramposos a los senadores de Morena.

“No nos quieran ver la cara, no porque sean mayoría abusen, no crean que se encontraron con tontos, aquí lo que tenemos es la razón y hay que hacerle valer. No sean tramposos" señalo.

Los morenistas asumieron la defensa inmediata de Américo Villarreal.

Uno de ellos, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, pidió no caer en un falso debate, porque los 120 días a los que hace referencia la Constitución de Tamaulipas son para ser elegido gobernador, no para asumir el cargo que ya ganó en una elección.

“Es un falso debate este, ¡de verdad!, aun cuando el senador Américo no hubiera solicitado dejar sin efecto su solicitud de reincorporación está en plena legalidad, porque él ya fue electo y los 120 días son para la elección no son el lapso de ser electo y tomar protesta. Américo es legítimamente, constitucionalmente, popularmente gobernador de Tamaulipas y, la mayoría legislativa de esta asamblea lo respalda. No hagamos caso a conjeturas de grupos, de facciones o de diferencias. Todos en Morena y sus aliados estamos con Américo Villarreal”.

El senador Nabor Rojas, acusó que la oposición quiere tergiversar la realidad y reprochó que “jamás se le dio tanta libertad a la oposición, que lo han convertido en libertinaje”.

César Cravioto dijo a los panistas que “pierden el tiempo en debates leguleyos, por eso pierden las elecciones una y otra vez”.

Ovidio Peralta, senador de Tabasco, aseveró que el PAN pretende politizar un trámite administrativo, para salvar a un gobernador saliente que tendrá que enfrentar un juicio penal por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparable.

“Y que al que obra mal, se le pudre el tamal. (…) Por eso es que están tan desesperados, por eso es que giraron órdenes de aprehensión, (…) porque no quieren que llegue la transformación a Tamaulipas”.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López, le pidió honorabilidad a la Mesa Directiva del Senado.

“Hoy se pone a prueba el respeto a la ley y al Reglamento o, la subordinación y abyección a un partido político en este caso, literalmente a Morena. Evidentemente el oficio enviado por el senador Américo Villarreal ya causó estado.Es claro que el senador Américo Villarreal ha estado formando parte de este cuerpo colegiado ayer, hoy y a decir de su oficio desde el lunes. Nos hemos enterado de que en el pleno ha estado su nombre en la mañana, lo retiraron del tablero y lo volvieron a poner, son una vergüenza legislativa, son deseados y faltan a la ley”, aseveró.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, coincidió que causó estado la reincorporación de Américo Villarreal y por lo tanto tendrá que deducir sus derechos políticos conforme a la Constitución de Tamaulipas que le obliga separarse 120 días antes del cargo.

“Para mí le hizo falta asesoría. Una cosa es la licencia y otra cosa es la reincorporación al cargo y la reincorporación al cargo lo informa por escrito al presidente de la Mesa quien toma nota correspondiente, notifica al suplente y punto, eso es lo que ocurrió y cometieron un error. El señor Monreal los quería ayudar y no se dejó ayudar Américo, el señor Monreal que sabe de derecho quería ayudar a Américo Villarreal y no se dejó por las desconfianzas mutuas que se traían ahí, ¡hombre! No que ya no había fueros en la 4T ya habíamos acabado con esos privilegios desgraciados de los que la gente ya está hasta el copete”.

Sí el Tribunal Electoral válida esta tarde su triunfo en las elecciones de junio pasado, Américo Villarreal tomará posesión del cargo como gobernador este 1º de octubre.