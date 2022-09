Rechaza Adán Augusto pacto con Alito

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, rechazó que haya un pacto con Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI.

Negó que hayan acordado detener el proceso penal en contra de Alito por enriquecimiento ilícito a cambio de la iniciativa que presentó una diputada de su partido para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública.

En conferencia de medios después de una reunión con la bancada de Morena en el Senado, el político tabasqueño, declaró que tenía ya tiempo que no veía o conversaba con el dirigente priísta y diputado federal, hasta el día en que entregó el 4º Informe de Gobierno en San Lázaro, el jueves pasado.

“Sí salude, efectivamente, a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas, pero este no es un asunto de enemistades y el uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y opiniones. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco. Que el gobierno federal no es, esos tiempos ya pasaron, pues ni agente del Ministerio Público ni fiscal, pero la investigación en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, su investigación judicial no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal”, aseguró.

Indicó que no ha hablado con Layda Sansores, gobernadora de Campeche, luego que esta anunció este martes que no difundirá por ahora más audios que involucran a ‘Alito” Moreno.

Declinó opinar sobre el anuncio del PAN y del PRD de suspender “temporalmente” la alianza que tenían con el PRI mediante la coalición Va por México.

“No conozco ese anuncio, entonces luego no opino de algo que no conozco”, dijo.

Insistió que con el grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta no hay desencuentro alguno, “no hay cicatriz donde nunca existieron heridas”, concluyó.