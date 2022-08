No va a suceder lo de Pasta de Conchos… no nos daremos por vencidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no abandonará a los 10 trabajadores atrapados en la mina Pinabete de Sabinas, Coahuila, como ocurrió con los mineros de Pasta de Conchos en la misma entidad.

Durante la mañanera, el primer mandatario insistió que continuarán las acciones para rescatar a los mineros buscando alternativas para ingresar a la mina que dijo, continua con altos niveles de inundación.

“La instrucción es que no nos demos por vencidos, no va a suceder lo de Pasta de Chonchos que se decretó que no había ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar”.

Reconoció que fue negado el plan presentado por el Gobierno Federal los familiares para rescatar a los mineros y que dijo en labores que duren hasta 11 meses.

“Siguen estando altos los tirantes de agua. Entonces, se hizo una revisión técnica, qué otra opción, qué otra alternativa, entonces decidieron los técnicos que la otra opción era escarbar el terreno para poder entrar a la mina, nada más que eso lleva más tiempo. Y antes de tomar esa decisión di la instrucción de que se les consultara a los familiares, y ayer se les consultó… ellos pues no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”.

Así mismo negó que pudiera pedir la renuncia de la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, como lo solicitaron los familiares que exigieron tener más allá de una indemnización, a su familiar.

“Sí, pero eso ya es politiquería, estamos hablando de lo que está sucediendo.

Entonces…

- ¿Le han informado si están sin vida?

- Eso nunca, eso jamás, hasta que se tengan las evidencias.

Entonces, se va a seguir hablando con ellos, se está haciendo esa labor. Y hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua. Aun cuando sostienen que estando con menos agua los pozos de carbón, de todas formas, hay riesgos”.

Por ello el Jefe del Ejecutivo Federal señaló que se continuarán haciendo análisis para lograr el ingreso más seguro de los buzos rescatistas y lamentó que a pesar de la tragedia haya quien esté zopiloteando para sacar provecho de la situación y descalificar su gobierno.