La empresa de cosmetología de mayor reconocimiento en el mundo, L’Oréal festeja su 60 aniversario con la convicción de que la belleza está en un futuro sustentable.

El presidente y director general de la filial mexicana, Kenneth Campbell compartió el beneplácito y la trayectoria de la empresa de la que ha sido parte desde 1997.

Campell asegura estar orgulloso de celebrar con colaboradores, clientes y consumidores los productos que mueven la diversidad de la belleza en México e impulsan el talento mexicano, a través de 23 marcas con las que buscan la satisfacción de 43 millones de mexicanos.

La calidad, responsabilidad, eficacia, y seguridad que caracteriza a L’Oréal está presente en el uso de la “Beauty Tech” a través de la cual reúnen ciencia y tecnología, en manos de más de 4 mil científicos, para la belleza del futuro.

La marca sostiene el compromiso de innovar a través de la ciencia verde para lograr productos más ecológicos y desde hace algunos años, apoya la historia de empoderamiento de mujeres a través de programas corporativos y marcas como Belleza por un Futuro, mediante el cual brindó capacitación a 5 mil mujeres, ahora profesionales del maquillaje y estilismo.

"Dentro de nuestro compromiso responsable, quiero aprovechar también para recordar que L'Oréal no prueba ninguno de sus productos, en animales y ha estado a la vanguardia durante más de 40 años."- Kenneth Campbell#60LOrealMX #SomosLOrealMexico #LaBellezaQueMueve pic.twitter.com/eFp7BmFCix — L'Oréal México (@lorealmexico) August 25, 2022

En coordinación con la UNESCO, reconoce cada año a las mujeres investigadoras, así como el empoderamiento femenino y la igualdad de género con la creación del Fondo Global para las Mujeres con más de 6 millones de pesos para apoyar a Fundaciones mexicanas.

STAND UP contra el acoso callejero de L’Oréal París, El abuso no es amor de YSL, Write her future son las iniciativas con las que la firma da empoderamiento, combate el acoso sexual y el analfabetismo femenino, por mencionar algunas.

El compromiso de la empresa al llegar a sus 60 años es bajo la convicción de que la belleza del futuro es sustentable, bajo el marco de su programa L’Oreal por el Futuro con el que buscan transformar sus operaciones y contribuir a los desafíos mundiales.