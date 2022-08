Presidente de Argentina propuso carta de apoyo a Cristina Fernández: AMLO

Fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien solicitó la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria del país, ante un proceso legal pendiente en su contra, así lo dio a conocer el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obador.

Después que en el texto "Declaración de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner", diversos mandatarios señalaran de "injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta"; en su conferencia matutina López Obrador recordó que él sufrió algo parecido cuando se le quiso coartar su derecho de participar en la elección presidencial, con el desafuero que vivió mientras era jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Junto a los presidentes @lopezobrador_ 🇲🇽, @petrogustavo 🇨🇴 y @LuchoXBolivia 🇧🇴 manifestamos nuestro más firme respaldo a @CFKArgentina y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. pic.twitter.com/sYT3eByzpE — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2022

"Y me consultó y yo estuve de acuerdo, me mandó a consultar, me envió la carta y estuve de acuerdo porque considero que no se debe utilizar la impartición de justicia con propósitos político, que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política, ser candidato o candidata sólo porque se fabrica un supuesto delito".

Aunque dijo no conocer a detalle el proceso jurídico contra Cristina Fernández de Kirchner, señaló que era "evidente" que la "derecha" está metida en el asunto como forma de desacreditar.

En el texto que también firmaron el mandatario de Colombia, Gustavo Petro y de Bolivia Luis Arce, se indica que la persecución a Cristina "tiene como objetivo apartarla de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".