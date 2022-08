Conagua no otorgará más concesiones de explotación de agua: AMLO

El presidente López Obrador anunció que este lunes se concretará un acuerdo para echar a andar el plan hídrico en Nuevo León que permitirá resolver los graves problemas de falta de agua en dicha entidad, especialmente en Monterrey.

Señaló que varios funcionarios del gobierno federal acudirán a la capital nuevoleonesa para reunirse con empresarios y el gobernador Samuel García, quienes se pondrán de acuerdo para lograr una inversión tripartita para construir unos cien kilómetros de un de acueducto de la presa El Cuchillo hacia Monterrey y con ello dotar de agua a dicha ciudad en razón de 5 mil litros por segundo.

Dijo que tiene planeado un plazo de año y medio para concluir la obra pero pidió acelerar los trabajos para que el acueducto esté listo en 8 meses o a más tardar en diez meses.

"Yo creo que se está tomando conciencia y los gobiernos estatales van a tener más cuidado en el otorgamiento de permisos de uso de agua porque ya no se puede otorgar permisos de explotación de agua. Hoy va el secretario de Gobernación, el subsecretario de la Defensa y el director de la Conagua tienen reunión con el gobernador, queremos que participen también las empresas , porque el plan es hacer en 8 meses los cien kilómetros de acueducto de la Presa El Cuchillo a Monterrey".

Resaltó que Conagua dejará de entregar permisos para la explotación de agua y pidió a las autoridades locales y estatales tomar mayor conciencia y no otorgar mas concesiones de agua.

"No se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones a diestra y siniestra, Conagua ya no va a dar concesiones pero esto tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales que se cuiden estos recursos, por ejemplo, la minería por eso no hemos autorizado lo del fracking por el uso excesivo de agua".

La declaratoria presidencial para hacer frente a la escasez de agua en NL hecha por el Gobierno Federal carece de transparencia



Sobre el tema del Tren Maya dejó claro que el decreto por el que se declara la obra como de seguridad nacional estará vigente para todos los tramos y que por ahora la responsable de toda la obra completa del Tren maya será la propia Presidencia de la República o en su caso la Secretaría de Gobernación.

"Creo que será la Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación hay que verlo pero es un asunto de seguridad nacional, fue lo mismo que hicimos con el nuevo aeropuerto. Y lo que tiene que resolver el juez es otra cosa que tiene pendiente desde hace mucho tiempo. Pero es un juez vinculado al ahora asesor de Clauido X Gonzalez, que era ministro si el señor Cossio, y tenemos que batallar contra eso".