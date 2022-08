Sueña AMLO que al acabar su mandato haya más igualdad y menos pobreza

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador manifestó que aunque no le guste a sus adversarios, en materia de seguridad seguirá con su política de "abrazos no balazos para "serenar" al país y aunque reconoció que no será un camino fácil dijo que el movimiento que encabeza tiene fuertes convicciones y por ello continuará con sus programas sociales para remediar las causas y no los efectos porque la filosofía de la paz es que ésta es fruto de la justicia.

"Y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política, no les gusta a nuestros adversarios pero ya ven que soy un poco perseverante y lo voy a seguir diciendo; abrazos no balazos, y justicia atender a la gente más necesitada, atender a los jóvenes para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, así vamos a seguir serenando a nuestro país", apuntó el primer mandatario de México.

De gira por el estado de Quintana Roo para supervisar el inicio de obras de infraestructura en esa entidad, López Obrador presumió que a pesar de las adversidades como la pandemia por el coronavirus y el guerra entre Rusia y Ucrania y aun cuando le quedan dos años de su administración, en tan sólo cuatro años su gobierno ha hecho bastante por los que menos tienen y su sueño es manifestó, que al concluir su mandato haya más igualdad en el país y cada vez menos pobreza.

"Y decirles que no vamos a fallar faltan dos años y si en menos de cuatro hemos hecho, consideramos bastante en beneficio del pueblo enfrentando adversidades porque nos tocó la pandemia y ahora esta crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania estamos saliendo adelante y en estos dos últimos dos años vamos a hacer mucho más y mi anhelo, mi propósito fundamental, mi sueño que quiero convertir en realidad es que cuando termine mi mandato haya más igualdad que no haya pobreza en nuestro país", expuso el jefe del Ejecutivo Federal.