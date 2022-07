Para reinicio de obras, Tren Maya es de Seguridad Nacional: AMLO

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que la obra del Tren Maya sí fue considerado como proyecto de Seguridad Nacional por el Consejo de Seguridad, lo que permite mantener su construcción, incluso en el tramo 5 a pesar del decreto de la suspensión de un juez de Yucatán, el 30 de mayo.

Durante la mañanera, el primer mandatario enfatizó que su administración no permitirá que ningún interés detenga algo que será en beneficio del pueblo.

“Pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudo ambientalistas, vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo, y que además, ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos”.

López Obrador aseguró que su gobierno actúa de manera legal, pues tiene la facultad para hacer dicha declaratoria por lo que descartó algún señalamiento de desacato de parte del poder judicial.

“No porque hay un procedimiento legal establecido, sí pero se decidió sobre algunas autoridades y ahora se utilizó otro procedimiento, el que la obra se considere de seguridad nacional, se estableció… no, ante los jueces no, ante los jueces se lleva a cabo el procedimiento para terminar de demostrar que no hay ningún daño, eso se continúa pero además por ser un asunto de seguridad nacional, se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando… tenemos facultad para hacerlo”.

Así mismo reconoció que dentro de su gobierno hay traidores que filtran información a sus adversarios, por lo que dijo, esta medida fue muy cuidada.

“Mucha filtración de información, sabían de que se iba a tomar un acuerdo la vez anterior y media hora antes presentan los recursos de amparo... estamos trabajando en cuatro tramos, pero en este, en el quinto, media hora antes que se hiciera valer el acuerdo, interpusieron o sea es una conspiración”.

El jefe del Ejecutivo Federal comentó que incluso las obras ya iniciaron desde hace una semana, por lo que reiteró que en diciembre del próximo año se inaugurará esta obra insignia de su gobierno.